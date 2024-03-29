Çanakale’ye toplu taşımada sınırsız durak

BirGün EGE

CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek, kadınların toplu taşımada daha güvenli yolculuk yapması amacıyla hayata geçirecekleri önemli bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı. Erkek, toplu taşıma kullanan bebekli kadınların günün her saatinde, tüm kadınlarında yazın 22.00, kışın ise 21.00’den sonra istedikleri yerde otobüsten inebileceklerini söyledi.

Erkek, “Kadınların daha güvenli yolculuk yapması amacıyla bebekli kadınlar günün her saatinde, tüm kadınlar yazın 22.00, kışın ise 21.00’den sonra toplu taşıma araçlarından durak sınırlaması olmadan istedikleri yerde inebilecek. Sınırsız Durak projesiyle kadınlar toplu taşıma kullanırken daha rahat edecek ve akşam saatlerinde de güvenle yolculuk yapabilecek.” dedi.