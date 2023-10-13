Celile oyunu İzmir’de

BirGün EGE

Celile tiyatro oyunu, 17 Ekim saat 20.30’da İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatro Salonu’nda izleyiciyle buluşacak.

Celile performansıyla ödül alan Ayşegül Yalçıner’in sahnelediği oyunda; sadece Nâzım Hikmet’in annesi ya da Yahya Kemal’in sevgilisi olarak değil, 1900’lerden izleyiciye ulaşan güçlü bir kadın portresi sunuluyor.

Kendi zamanı için alabildiğine cesur ve cüretkâr bir ressam olan Celile, oğlu açlık grevindeyken hiç düşünmeden, zamanın şartlarına, baskılarına aldırmadan, Galata Köprüsü üzerinde eylem yapma cesaretini gösteren güçlü bir kadın, bir anne, bir âşık Celile olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.