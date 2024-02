Cemil Tugay yörüklerle buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Türkülerle Anadolu Konseri’nde yörüklerle bir araya geldi. Tugay, bundan sonraki türkülerin dertli değil neşeli olmasını diledi.

BirGün EGE

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Türkülerle Anadolu Konseri’nde yörüklerle bir araya geldi. Konserde türkülere eşlik eden Tugay, yörüklerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Yoğun ilgi toplayan konserde yurttaşlara hitap eden Tugay, “Ne kadar renkli, asil görünüyorsunuz. Türkülerle Anadolu konseri belli ki herkesin ilgisini çekmiş. Ben de bu güzel ortamda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” dedi.

Anadolu’nun türküsüz olmayacağını söyleyen Dr. Cemil Tugay, şöyle konuştu, “Anadolu’nun türküleri her duyguyu yansıtır. Anadolu bizim için gururdur, zenginliktir, mutluluktur, geleceğe dair de umuttur. Ama Anadolu aynı zamanda en çok Yörüklerin ve Türklerin yurdudur. Ben Yörüklerimizle, Efelerimizle birlikte olduğum her ortamda çok özel duygulara kapılıyorum, Yüz yıllardan, bin yıllardan gelen o geleneğin halen bugüne yansıyan asaletini, özelliğini, bizim sahip olduğumuz bütün o güzel nitelikleri onlarla beraber yaşıyorum ve hissediyorum. Bu asil milletin bir mensubu olmaktan elbette ki çok büyük gurur duyuyorum. Bu millet kahramanların, zaferlerin, başarıların, çok asil davranışların, merhametin milletidir. Ben bu millete inşallah Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çok daha büyük başarıları yakıştırıyorum.” dedi.

Tugay, “Sizlerin yetiştirdiği bir evlat olarak, İzmir’in bir evladı olarak, vatanıma, milletime hizmet etme onuruma sahip olduğum sürece, milletimizin çok daha yükseklere çıkması ve ülkemizin bütün sorunlarından arınması için üzerime düşeni yapacağım. Gücümüzü her zaman sizlerden aldık, tarihimizden, geleneklerimizden, göreneklerimizden aldık. Onlar bizim için çok değerli. Sizlerle beraber, türkülerimizle beraber onları korumaya devam edeceğiz. Eğer bana İzmir’in büyükşehir belediye başkanı olma onurunu verirse insanlarımız, bu şerefe beni layık görürse bu güzel milletin sahip olduğu o güzelliklerin çok daha yaygın bir şekilde, özellikle gençlerimiz evlatlarımız tarafınca anlaşılması, değerlerimizin yaşatılması için her türlü ama her türlü çalışmayı yapacağım. Yörüklerimizin yanındayım. Güzel bir gece olsun. Bundan sonraki türküleriniz inşallah dertli değil hep neşeli olsun.” diye konuştu.

Ege Bölgesi Aydınlı Yörükler ve Efeler Derneği Başkanı Mehmet Oğuz, konuşmasının ardından Başkan Tugay’a çiçek takdim etti.