Cemil Tugay’dan 31 Mart Çağrısı: Üzerinize düşeni yapın

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Tugay, ODTÜ Derneği’nde katıldığı söyleşide seçmenlerin 31 Mart’ta sağduyulu davranmalarını istedi.

BirGün EGE

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, ODTÜ Ege Mezunlar Derneği’nin Alsancak’ta bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlediği söyleşisine katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak 5 yılın verdiği deneyim ve tecrübe ile yola çıktığını anlatan Tugay, “Şu anda çok deneyimliyim. Belediyenin ne olduğunu biliyorum. Kararların nasıl alındığını biliyorum. Bu göreve hazırım. Dersimi iyi çalıştım. İzmir’i iyi çalıştım. Kendimi çok rahat hissediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi büyük ve güçlü bir kurum. Doğru yönetirseniz verimli sonuçlar alırsınız” dedi.

Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi’ne dair de büyük hallerinin olduğunu belirterek, “İnsanların sağlıksız çevrede yaşamasından kaynaklı ne kadar hasta olduklarını, yaşam konforlarının nasıl bozulduğunu anlatacağız. Eşrefpaşa Hastanesi ile ilgili büyük hayallerim var. Onun toplum sağlığı ile doğrudan bağlantısını kuracağım. İzmir’in her yerinde Eşrefpaşa Hastanesi’ne bağlı tıp merkezleri, sağlık merkezleri alanları oluşturacağım” dedi.

Geçmiş seçimlerde CHP’ye ‘emaneten’ verilen oyların bulunduğu, bunların başka partilere kayması halinde seçimin kaybedilme riskinin olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine Tugay, şunları söyledi: “Ben iyi niyetliyim ve bu göreve iyi hazırlandım. Bu görevi üstlenmeye hazırım. Bu yükü taşıyacağımı biliyorum. Yüzümün akı ile çıkacağım. Ne yaptığını bilen biriyim. Rastgele, tesadüfen burada durmuyorum. Bu konuda siz de inisiyatif alın. Sizler de seçmenden CHP’nin adayları için destek isteyin. İnsanlar mantıksız kararlar almasın. Ben de bir insanım. İzmirli bir yurttaş olarak buraya AKP’li birinin gelip de bizi mahvetmesini istemem. Benim neyimi beğenmiyorlarsa onu konuşmak lazım. Demokrasi ortamında yaşıyoruz. Halk birini tercih edecek. O kazanacak. Seçimi kazanacağım yönünde sahadan geri dönüşler alıyorum. Ama herkes şunu bilmeli; bu şehir sadece benim şehrim değil. Bu hikâye sadece benim hikâyem değil.”

SEÇMENE SAĞDUYU ÇAĞRISI

Seçmenin 31 Mart’ta sağduyulu davranmasını isteyen Başkan Tugay, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu işi tek başına bir kişi yapamaz. Her meslekten insanla yapılacak bir iş. Asla ben yaptım diye kimse sahiplenemez. Bu büyük bir hadsizliktir. Başkan kendini özel bir konuma koymamalıdır. Bu altı üstü bir koordinatörlük konusu. Bu şehir ve bu ülke, beni bu nokta için yetiştirdi. Ne yapacağımı biliyorum. İlçe belediye başkan adayları ile aramızda özel bağlar kuruyoruz. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ile yarışmaz. Koordineli çalışır. Kendi geleceğine İzmir karar verecek. Tutup da farklı bir karar verirse, herkes de sonucuna katlansın. Ülkemiz ne halde, ortada.”