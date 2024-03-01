Cemil Tugay’dan ‘Körfez Tüp Geçişi’ projesine eleştiri

BirGün EGE

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka'da mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. AKP'nin İzmir için yapmayı vaat ettiği tüp geçit projesini eleştiren Tugay, şunları söyledi: “Bir tüp geçit projesi açıkladılar. 10 sene önce Binali Yıldırım’ın açıkladığı proje. Fotoğrafı bile aynı. Bunu yapacaklarını söylediler. Ama olamayacağını onlar da biliyor. Çünkü yapacak paraları yok. İhaleye çıkıp yap, işlet, devret modeli ile yapmaları lazım. Ama öyle yüksek maliyetli bir proje ki kimse ihaleye girmiyor. Bugünkü rakamlarla yapılması halinde kâr edebilmeleri için bir geçişten alınması gereken ücret 800-700 lira. Bir kişi buradan karşıya geçerken 700 -800 lira verirse bu sistem işler. Ancak böylesi ekonomik kriz içerisinde kimse bu paraları ödeyemez. Fizibilitesi olmayan, hayal ürünü bir proje. Meslek odaları da bu proje için açtıkları davayı kazandı.”

Gelecek 5 yıllık dönemde yerel yönetimlerin bütçelerini dikkatli kullanması gerektiği uyarısında bulunan Tugay, “Yerel yönetimler önceliklerini çok iyi belirlemeliler. Gelir kaynaklarını artırmak için yöntemler bulmalılar. İzmir Ticaret Odası’nın sağlık turizmi çalışması var. Destekliyorum. Çünkü İzmir’in bir sağlık turizmi potansiyeli var. Bu şehre bir kazanç olur. Mobilya sektörü gelişmeye müsait. Markalaşamıyorlar, pazarlaması zayıf. Tekstil güçlü bir sektör ama markalaşmada sorun yaşıyorlar. İzmir’i İzmir yapan iki şeyden biri tarım diğeri de liman ticareti. Tarımda verimin artması gerekiyor. Tarım yapan insanların daha çok kazanmaları aynı zamanda katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi için tarım yapanların desteklenmesi şart.” dedi.