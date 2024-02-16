Çerçioğlu, Köşk’te yurttaşlarla buluştu

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Köşk Belediye Başkan Adayı Alper Aydoğan ile birlikte Köşk Pazarı’nı ziyaret etti. Pazar esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet eden Çerçioğlu, Köşk’e ve ilçenin mahallelerine birçok yatırım yaptıklarını hatırlatıp önümüzdeki dönemde de bu yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizdi. Yurttaşlar, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASKİ) ve Fen İşleri ekiplerinin ilçelerinde artarak çalıştıklarını söyleyip yapılan yatırımlar için Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Köşk Pazarı’nda bir ayakkabı tamircisiyle sohbet eden Çerçioğlu, esnafa işlerinin nasıl olduğunu sordu. Esnaf, vatandaşların yeni ayakkabı alamadığını ifade edip günde onlarca ayakkabı tamir ettiğini belirtti. Tamir edilecek ayakkabılar biriktiği için birçok gün evine de iş götürmek zorunda kaldığını söyleyen esnaf, vatandaşın alım gücünün oldukça düştüğünü belirtti. Ayrıca yurttaşlar, yaptığı tüm hizmetler için Çerçioğlu’na teşekkür etti.