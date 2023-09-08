Çeşme Belediyesi 7 kez yanan Karadağ’a talip

BirGün EGE

Çeşme Belediyesi üst üste 7 kez yanan ve imara açılmaya çalışıldığı düşünülen Musalla Mahallesi’ndeki Karadağ’a talip oldu. Çevre Düzeni Planında Orman Alanı’nda kalan, Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak geçen Karadağ Bölgesi’nde inşaat izni olmadığını, ancak tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapılabileceğini belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, bölgenin Çeşme Belediyesi’ne tahsis edilmesi için çalışmalar başlattıklarını söyledi.

Hazine Bakanlığı’na ait ormanlık alanı alarak ‘Sakız Ağacı Geliştirme Bölgesi’ ilan etmek isteyen Oran, bu alanlarda mülkiyet durumuna bağlı sadece endemik bitki yetiştirilebileceğinin altını çizdi. 1.453 km alanı ‘Sakız Geliştirme Bölgesi’ yapmak istediklerini ifade eden Oran, “Bu alanda dev bir Sakız Ormanı kurarak 300-400 bin sakız ağacı dikebiliriz. İçerisinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve dinlenme alanları ile birlikte ağaç parkı arboterum yaparak, ilk ve orta öğretimden üniversite düzeyine kadar tüm öğrencilere ve çevre halkına sakız ağacı hakkında bilgi verebileceğimiz yeni bir yaşam alanı yaratacağız. Hazırlıklarımız tamam, Hazine Bakanlığı’na başvurumuzu yapıyoruz” dedi.