Çeşme Çiftlikköy sahili yenilenip hizmete girdi

BirGün EGE

Çeşme Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı’nın ardından yıllardır âtıl durumda bulunan Çiftlikköy Sahili’ni yeniledi.

Yurttaşlar Güneşlenme Terasları’ndan denize de girebilecek. Toplam 3 bin metrekare alanda kıyı tasarımı projesinin tamamının Çeşme Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yapıldığının bilgisini veren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, projenin sürdürülebilir hizmet anlayışıyla yapıldığının altını çizdi.

Projeyi kısa sürede tamamlayarak Çeşmeliler’in hizmetine sokan Oran, “Çiftlikköy Sahilimizi yenileyerek ilçemize kazandırdık. Çeşme merkezde yaptığımız gibi sahil boyunca güneşlenme teraslarımız ve oturma alanlarımız, banklarımız Çiftlikköy’e çok yakıştı. Vatandaşlarımız buradan denize de girilebilecek. Yine vatandaşlarımıza hizmet edecek belediye şirketimiz Çeştur’a ait bir kafeteryamız mevcut. Engelli vatandaşlarımızı da düşünerek yenilediğimiz sahil düzenlememiz artık yurttaşlarımızın hizmetinde. Çiftliköy’ümüze hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.