Çeşme Festivali Akdeniz temasıyla düzenleniyor

BirGün EGE

25 yıl aradan sonra Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran tarafından 2019’da “Ege’nin İki Yakası” temasıyla yeniden gerçekleştirilen, geçen yıl “Balkan Günleri” teması ile yapılan Çeşme Festivali bu yıl 21-24 Eylül arasında "Akdeniz" temasıyla düzenleniyor. M. Ekrem Oran, özlemle anılan Çeşme Festivali’ni yeniden canlandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek şunları söyledi: “Gençlik yıllarımda bir parçası olmaktan, bugün ise belediye başkanı sıfatı ile gerçekleştirmekten gurur duyduğum, Festivallerin Efsanesi Çeşme Festivali’mizin amacı, toplumları birleştirmek, birbirine yaklaştırmak, sevgiyi ve barışı kalıcı hale getirmek. Festivalimiz savaşlardan, ekonomik sıkıntılardan bunalan aklımızla yüreğimizi buluşturacak, sanatın büyüleyici etkisiyle ruhumuzu iyileştirecek, Yeryüzündeki Cennet Çeşme’den Akdeniz kültürünün sımsıcak coşkusunu dünyaya yayacak” dedi.

Oran, “21 Eylül saat 21.30'da Akdeniz kültürünün tüm renklerini müziğinde yaşatan Cezayir asıllı Fransız sanatçı Enrico Macias ile başlayacak olan festivalimiz, 22 Eylül saat 19.00'da Balkan kökleri ile yaşadıkları coğrafyayı müzikle bir araya getiren Çalgiya İzmir’in Aya Haralambos Kültür Merkezi'ndeki eşsiz nameleri ile sürecek. Saat 21.30'da ise Caz ve Akdeniz müziğinin efsanelerinden biri Tunus asıllı Fransız şarkıcı Dany Brillant, Çeşme Amfi'de bizlerle olacak. 23 Eylül saat 19.30'da Arap ve Akdeniz ezgilerini, modern caz ile klasik müzik etkilerini ustaca birleştiren, Lübnan doğumlu Rabih Abou-Khalil, Çeşme Meydan'da hepimizi büyüleyecek. Aynı gün saat 21.30'da duygusal sözleri, güçlü sesiyle Ege, müziğin ritmiyle kalpleri coşturacak” diye konuştu.

Oran, “24 Eylül saat 19.00'da Rumca, Türkçe, Ladino ve Arapça notaların dansıyla İzmirli grubumuz Salut de Smyrne Aya Haralambos’ta sanatseverlerle buluşacak. Son olarak saat 21.30'da bir döneme adını yazdıran Gypsy Kings’in devamı olan, Flamenko gitarları ve etkileyici vokalleriyle dünyayı peşinden sürükleyen Chico & the Gypsies Çeşme Amfi'de muhteşem bir kapanış yapacak” ifadelerini kullandı.