CHP Adayı Muharrem Erkek projelerini anlattı

BirGün EGE

CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek, düzenlenen toplantı ile projelerini anlattı, ekibini kamuoyuna tanıttı. Erkek; insan odaklı, özgürlüklere saygılı, bilgiye dayalı, teknolojik dönüşümü yakalama amaçlı, çevre ve doğa ile barışık, tarihe ve kültürel değerlere duyarlı, katılımcı karar alan ve planlı uygulayan, kalkınmacı, hizmette adil, liyakat ve işbirliği temelli, şeffaf ve hesap verebilir, tüm Çanakkalelileri eşit gören bir yönetim anlayışı sergileyeceklerinin sözünü verdi.

Dijital belediyecilik uygulamasını başlatacaklarını belirten Erkek, “Çocuklar için çok önemli bir projeye imza atıyoruz. Mobil Bilim Evi ile birlikte çocuklarımız deneyler yapacak, önemli bilim adamlarını öğrenecek. Çok iyi vakit geçirecekler. Bilim Evi çocuklarımız için mahallelere, ilçelere, köylere, çocukların ayağına gidecek. İnönü Caddesi Barbaros Mahallesi yönüne doğru tek yön olacak. Atatürk Caddesi ise Cevatpaşa Mahallesi yönüne doğru tek yön olacak. Bunları birbirine bağlayan sokaklar da tek yön olacak. Cuma Pazarı ve Sanayi kavşakları düzenlenecek” dedi. Erkek, “Deprem bizim en önemli gerçeğimiz. Birinci derece deprem kuşağındayız. Belediyemiz 2012 yılında bütün Çanakkale’de zemin etütlerini yaptı. Zemin iyileştirmesi yapmadan hiç bir inşaata başlayamıyorsunuz Çanakkale’de. Her iki kuruma da teşekkür ediyorum. Her şey zemin. Zemin iyileştirmelerini ve yapı stokunu çok iyi inceleyeceğiz. Zemin laboratuvarı kuracağız. Yerinde bir kentsel dönüşüm ile gerekirse kooperatif sistemiyle dönüşümü sağlayacağız. Kat malikleri ile birebir görüşerek bunu hep birlikte başaracağız. Çanakkale’yi dirençli bir kent haline hep birlikte getireceğiz. Çanakkale’deki deprem toplanma alanlarında farkındalıklar olacak. Biz deprem toplanma alanlarını imara açan zihniyetten farklıyız. Biz bu konuyu çok önemiyoruz. Deprem toplanma alanlarında afet bilinci eğitimleri gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Kitap Günleri düzenleyerek çok önemli söyleşiler gerçekleştireceklerini ifade eden Erkek, şunları dile getirdi: “Biz öğrenci kentiyiz. Çanakkale nüfusumuzun yüzde 40’ı genç. Öğrencilerimizin birçoğunun barınma sorunu var. Dar gelirli öğrencilerimizin faydalanacağı, barınma sorunlarını çözeceği öğrenci evi yapacağız. YGS ve YKS gibi birçok sınava hazırlık kurslarının olacağı, engelli vatandaşlarımıza yönelik bir dershane inşa edeceğiz. Gönüllü öğretmenlerimizle birlikte bu kursları vereceğiz. Bunun çalışmalarını yaptık, öğretmenlerimiz ile konuştuk. Çocuklarımız maalesef ekonomik şartlardan ötürü et ve süte ulaşmakta zorluk çekiyor. Üreticilerimiz ve kooperatiflerimiz ile görüşüp gerçekten ihtiyaç sahibi olan çocuklarımıza ücretsiz süt desteği sağlayacağız. Kimse görmeden bu hizmeti sağlayacağız. Bütün sosyal yardımlar insan onuruna yakışır bir şekilde yapılacak.”