CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki: Gençlik Merkezi yenilenerek açılacak

CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi Gençlik Merkezi’ni yüksek kapasiteyle tekrar açacaklarını söyledi. Eğitim için İzmir’e gelen öğrencilerin sorunlarını yakından bildiğini belirten Eşki, öğrencilerin yaşamlarına katkı vereceklerini belirtti.

Berkay SAĞOL

Tekstil mühendisi olan Ömer Eşki, Enerji Hukuku, Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı. CHP Bornova Gençlik Kolları Başkanlığı, Tekstil Mühendisleri Odası’nda yöneticilik ve Tüm Yerel Sen İzmir Şube Başkanlığı görevlerinde bulunan Eşki, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP Bornova Belediye Başkan Adayı oldu.

Belediye başkanlığı görevi için bir süredir hazırlık yaptığını belirten Eşki, “Farklı akademik disiplinlerden bir araya gelen çalışma ekibimizle birlikte, Bornova’nın gözlemlediğimiz, bildiğimiz sorunlarının çözümüne dair projeler geliştirdik. Hayal ettiğimiz Bornova için projeler düşündük. Eşitlikçi, kadın ve gençlere imkân tanıyan, ihtiyaç sahipleriyle dayanışma üzerine kurulu ve temel belediyecilik hizmetlerini eksiksiz hayata geçiren, toplumsal yaşantının sorunlarını sorun olmaktan çıkartıp avantaja dönüştürebilecek noktalarda projeler üretmek gibi bir hedefimiz var. Bu anlamda her şeyin en başında güçlü bir kadro kurulması gerektiğine inanıyorum” dedi.

“KATILIMCI ANLAYIŞLA HAREKET EDECEĞİZ”

Toplumun tamamının kamusal alandan faydalanabileceği hizmetler üretilmesinin önemine vurgu yapan Eşki, “Özellikle kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını artırmak için çalışmalar yapacağız. Çocuklarımızın sağlıklı beslenebilmesi ve öz güvenli olabilmesi için olarak mantar tüketim oranını, protein tüketim oranını, süt tüketim oranını artırıcı sosyal yardım faaliyetleri oluşturacağız. Mahalle konseyleri kuracağız. Bornova’da beş yıldır olmayan kent konseyini yeniden hayata geçireceğiz. Bornova’da bulunan 17 sanayi sitesinden temsilcilerin, muhtarların, belediyedeki müdürlerin, başkan yardımcılarının ve benim olduğum bir Meclis kuracağız ve katılımcı bir anlayışla hareket edeceğiz” diye konuştu.

Başka bir şehirden üniversite eğitimi almak için İzmir’e geldiğini ve barınma sorununu en iyi bilen kişilerden biri olduğunu belirten Eşki, “Üniversite öğrencisinin günlük bir yaşamı var. Barınma ücreti öğrencilerin aylık harcamasının yüklü bir miktarını oluşturuyor. Bu konuda önemli adımlar atacağız ve her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız. Öğrencilerin bir diğer önemli ihtiyacı ise beslenme. Daha önce Bornova’da bir gençlik merkezi vardı. Gençlik merkezinin fikir babası bendim. Gençlik merkezi faaliyetteyken günlük 300 ile 350 arasında öğrenciye hizmet veriyordu. Biz bu kapasiteyi çok hızlı bir şekilde yükselteceğiz. Günde en az bir öğün karınlarını doyurabilecekleri gençlik merkezimiz olacak. Akşam saatlerinde tatlı ve çay ikramı olacak. Bunun dışında burada çamaşırlarını ücretsiz yıkatıp kurutabilecekler. Biz olabildiğince öğrencilerin masraflarını üstlenip onların gelirleriyle daha rahat bir yaşantı sürmelerini sağlamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“BORNOVA’YI MÜZELER KENTİ YAPACAĞIZ”

Kültür sanat konusunda İzmir’in en köklü ilçelerinden birinin Bornova olduğunu dile getiren Eşki, şunları söyledi: “Homeros Bornovalıdır. Ama burada Homeros’la ilgili bir şey yok. Bornova’da tüm dünyadan turistlerin gelmek ve görmek isteyecekleri bir Homeros Müzesi kurmak istiyoruz. Homeros bizim başlı başına çalışacağımız bir alan. Bornova Belediyesi’nde 30 yıllık bir şehir tiyatro geleneği var. Şehir Tiyatroları Festivali yapmak istiyoruz. Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nin yeniden yapılması gibi bir hayalim var. Bornova’yı sanatla buluşturabildiğimiz kadar buluşturma niyetimiz var. Homeros Müzesi dışında birde Levantenler Müzesi açmak istiyoruz. Ayrıca Bornova’da birçok Fransız, Alman, İngiliz, Rus yani gayrimüslim yaşıyor. Bir hafta Noel Çarşısı kurup onların geleneklerine göre bir organizasyon yapma niyetindeyiz. Üniversitelerin bahar şenliklerini çok önemsiyorum. Her yıl üniversitelerin bahar şenlikleri iptal ediliyor. Üniversite yönetimleri bahar şenliklerine yine izin vermezse Bornova Belediyesi olarak bahar şenliklerini biz yapacağız.”