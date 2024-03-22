CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lâl Denizli: Çeşme’yi koruyacağız

CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lâl Denizli, Çeşme’de doğaya ve tarım alanlarına karşı yapılan talanın her daim karşısında olacağını söyledi. Denizli “Kentin ekonomik potansiyelini artırırken, doğal güzelliklerini de talana karşı korumak için mücadele edeceğim” dedi.

Mahir KANAAT

CHP’nin Çeşme Belediye Başkan Adayı Lâl Denizli, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. CHP’nin hem genç hem de kadın adayları arasında olan Lâl Denizli, BirGün’ün sorularını yanıtladı. Denizli, partisinin değişim vizyonu ile gençlerin ve kadınların önünün açıldığını belirtti.

Denizli, Çeşme’de altyapı çalışmaları konusunda da çığır açacaklarını söyleyerek, “Çeşme’nin ekonomik potansiyelini harekete geçirerek tarım sanayi projeleriyle Çeşme’nin ekonomik potansiyelini artıracağız. Çeşme’nin altyapı ve üstyapı sorunlarını alanında uzman teknik ekibimizle ve doğru projelerle yöneteceğiz. Projelerimizin sorunsuz hayata geçmesi için gerekli zeminin oluşmasını sağlayacağız” dedi. Çeşme’de fosseptik sorununa son verileceğini ve kanalizasyon sistemine geçileceğini ifade eden Denizli, Çeşmelilerin bu konuda artık problem yaşamayacağını söyledi.

Denizli, Çeşme’nin trafik soruna dikkat çekerek, “Çeşme içi ulaşımı gerekse İzmir’e olan toplu ulaşımı artırmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yerel esnafla ortak çalışmalar yapacağız. Ulaşım konusunda yeniden rotalama yaptık. Projelerini hazırladığımız yeni rotalar ile hem Çeşme içi ulaşım sorununu hem de Çeşme-İzmir arası ulaşım sorununu çözeceğiz. Otopark da Çeşme’nin özellikle yaz sezonunda en önemli sorunlarından biri. Mevcut otoparkların iyileştirilmesinin yanı sıra Çeşme’ye üç yeni otopark kazandıracağız. Bu üç otoparkın toplam kapasitesi 1800 araç olacak” diye konuştu.

BARINMA SORUNU VAR

Denizli sözlerini şöyle sürdürdü: “Çeşme’de ciddi barınma sorunu var. Satın almak telaffuz edilebilecek bir şey değil toplumun büyük kesimi için. Bizlerin sosyal belediyecilik olarak en büyük projemiz. Başvuruları alındı. Başvuruları alınmış bir şeyi hayata geçirmemek yönetim sorunu olur. 419 sosyal konut Çeşme halkımıza benim dönemimde kazandırılacak.” Turizm Master Planı hazırlayacaklarını söyleyen Denizli, gecelik konaklama sayısını artıracak yeni turistik çekim noktalarının geliştirilmesinin sağlanacağını söyledi. Denizli, sezon süresini uzatmak için Çeşme’de yeni turizm kollarının gelişmesine çalışılacağına da vurgu yaptı. Merkezdeki turist yoğunluğunun komşu köylere dağılması amacıyla köylerin gelişiminin destekleneceğini belirten Lal Denizli, yarımada geneli için bir turizm rotası oluşturacaklarını ve girişimcileri destekleyeceklerini dile getirdi.

Denizli şunları dile getirdi: “Tarım alanlarını korumak ve tarım faaliyetlerini desteklemek bizim en önemli konularımızdan biri. Çeşme’de coğrafi işaret niteliği taşıyan birçok tarım ürünümüz var. Çeşme limonu, anason, enginar, lavanta, kekik, çeşme kavunu, sakız gibi birçok yerel ürünümüzü korumak, ekonomiye kazandırmak ve geleceğe aktarmak en önemli hedeflerimizden. Bu kapsamda belediyeye ait tarım alanlarını üretime açacağız, çiftçimize teşvik paketleriyle tohum, su, mazot, gübre destekleri sağlayacağız. Çeşme’de doğaya ve tarım alanlarına karşı yapılan talanın her daim karşısında olacağım. Çeşme’nin doğal güzelliklerini koruma mücadelesini vereceğim ve bu mücadeleyi veren çevre örgütlerinin de yanında olacağım. Yine bu çevre örgütlerinin kent konseyinde yer alması için önayak olacağız.”