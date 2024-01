CHP Foça Belediye Başkan Aday Adayı Hakan Barçın: Projeler bütüncül bakışla yapılacak

CHP Foça Belediye Başkan Aday Adayı Hakan Barçın, Foça ve İzmir’de görev yaptığı dönemde çalışmaları bütüncül bir bakış açısı ve ortak akılla yaptığını belirterek belediyeyi de aynı şekilde yöneteceğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Foça Belediye Başkan Aday Adayı Hakan Barçın, aday gösterilmesi halinde nasıl bir belediye başkanı olacağını anlattı. Barçın, bütün projelerini bütüncül bir bakış açısı, ortak akıl ve birlikte hareket ederek yapacağını söyledi.

Bütüncül bir bakış açısı ve birlikte hareket etmekten bahsettiniz. Bununla ilgili ne gibi fikirleriniz var?

En iddialı olduğum konu katılımcı ve şeffaf bir yönetim. Daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde üstlendiğim görevlerin tamamında ortak akılla çalıştım. Kıyı Alanları Komisyonu’nda, Aliağa’nın kirlilik ölçümünde ve Sao Paulo gemisinin durdurulması, bütün kazanılmış mücadelelerde birlikte yönetmenin, birlikte hareket etmenin güzel örneklerini yaşadık.

Foça’da sosyal ve ekonomik yaşamın üç ayağı var. Bunlardan biri balıkçılık, diğeri tarım bir diğeri ise turizm. Herkes bu başlıklara yönelik bir fikir sunuyor ama kimse bütüncül bir şekilde ele alınmasından bahsetmiyor. Bizim farkımız; tüm bu üç yapının en üst çatısına iklim krizini koyup, doğa endeksli bütüncül bir yaklaşımla projeleri gerçekleştireceğiz. Politika üretimimizin temel modeli bu olacak. Eğer fabrika açacaksak doğa endeksli bir fabrika olacak, balıkçılıkla ilgili ya da turizm ile ilgili bir proje yapacaksak yine doğa endeksli olacak. Tüm bu kararları ortak akılla alacağız. Tüm bu bütüncül bakış açısından bir hikâye çıkacak. Mesela Foça’ya gelenlere ‘Oraya sakın plastik torba götürme kullanılmıyor’ veya ‘Foça’daki restoranlardaki domateslerin hepsi Ata tohumundan üretiliyor’ gibi cümleler kurarak anlatılacak. Örneğin burada mimarisiyle, çalan müzikleriyle Akdeniz, Ege kültürünü yaşatıp, bütüncü bir bakış açısıyla eğlence kültürü yaratmak mümkün. Asıl projeler bunlar. Bu bütüncül bakış açısını doğru kurduğumuz ve projeleri buna uygun ürettiğimiz zaman, toplam bir fark, kalite çıkacak. Başka bir örnek; Foça’nın doğası yelken sporu için çok uygun. Türkiye’nin rüzgârları, adalarıyla yelken açısından en uygun eğitim ve yarış parkuru Foça’da. Şu anda Foça’da windsurf ve yelkenle ilgili 3 kulübümüz var. Bunların sayısının 33 tane olduğunu düşününün, müthiş bir şey olur.

Toplumun her kesimiyle iletişim halinde olduğunuzu söylediniz. Foça’da şimdiye kadar alınan en yüksek oyu alacağınızı düşünüyor musunuz?

Ben herkesle barışık bir insanım. Her sınıftan, her kesimden insanlarla ilişkim oldu. Bütün hayatım boyunca kimseyi herhangi bir şeyden dolayı ayırt etmedim. Bence insanları ikiye ayırmak mümkün, illa ayıracaksanız. İyi insanlar ve kötü insanlar var. Hiçbir bağlamda ayrım yapmadan Foça’yı seven, Foça’ya yararlı olabilecek insanlarla birlikte hareket etmek istiyorum. Bu yüzden böyle düşünüyorlardır. Aslında bu da bir bütüncül bakış açısı. Herkese eşit mesafede bulunan, farklılıklara çok saygılı, hiçbir şekilde kimseyi ötekileştirmeden, laik ve özgürlükçü bir duruşa sahip olmaya devam edeceğim.

Aliağa’ya yeni bir gemi geldi, düşünceleriniz neler?

Aliağa Limanı’na Raymond Croze adlı bir gemi geldi. Gemiyle ilgili tehlikeli atık envanter raporu ikinci kez istendi ve şu anda o aşamada. Asbest çok tehlikeli bir şey ama artık Aliağa için tehlikeli olan tek şey asbest değil. Bu eski gemilerde bütün ağır metaller var. Aslında bu tür gemilerin kendisi atık. Burada olmazsa olmaz tek kural “Kuru Havuz” sistemine geçilmesi. Başka yol yok. Gerek doğa ve çevre, gerekse işçi sağlığı açısından bu almazsa olmazı. Tek tek gemiler üzerinden giderek bir yere varmak mümkün değil. Geminin sökülüp dönüştürülmesine karşı değiliz ancak yöntemi çok önemli.