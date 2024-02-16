CHP Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık: Belediyeyi ortak akıl ile yöneteceğiz

CHP’nin Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık, ilçeye hizmet götürebilmek için her şeyi yapacağını belirterek, halkın sorunlarının çözümü için belediyeyi ortak akıl ile yöneteceklerini söyledi.

Aycan KARADAĞ

CHP’nin Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık ile yerel seçimleri ve çalışmalarını konuştuk. 2 dönem belediye meclis üyeliği yapan Işık, halkın sorunları için belediyeyi ortak akıl ile yöneteceklerini söyledi. Işık, “Hayata insan odaklı bakıyorum” dedi ve ekledi: “Sorunların tespitinde ekibim kadar kendim de işin içerisinde olacağım. Mahalle muhtarları sürekli ve düzenli ziyaret edilecek. Çünkü Gaziemir’de çok ciddi sorunlar var. Bunlardan en önemlisi mülkiyet meselesi. Bu insanlar mağdur edilmiş. Bunların tamamı da yoksul insanlar. Bu sorunları çözeceğiz. Belediyeyi ortak akıl ile yöneteceğiz. Muhtara rağmen hiçbir şey yapmayacağım. Mahalle halkına rağmen hiçbir şey yapmayacağım. Fikirlerini alacağım, çok basit yani işi kolaylaştırmanın en güzel yolu budur.”

ŞEHRE İHANET ETMEYEN HERKES EKMEĞİNİ KORUYACAK

Işık, emekçinin yanında olacağını ifade ederek, “Halkın lehine neler yapılması gerekiyorsa onu yapacağım. Kimsenin canını yakmadan, ortaklaşa, yardımlaşarak, taksitlendirerek bazı şeyleri çözmeye çalışacağım. İkinci bir konu çalışma barışı. Belediyelerde çok önemli. Emek sarf eden, işini düzgün yapan, bu şehre, bana değil bu şehre ihanet etmeyen herkes ekmeğini koruyacak bir kere. Liyakatli insanlarla çalışacağım. Bunu sağlamak için örgütümle omuz omuza, kafa kafaya her paydaşı işin içine katacağım” diye konuştu.

HİZMET GÖTÜREBİLMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM

Halka hizmet için mücadele edeceğini söyleyen Işık, şunları dile getirdi: “İlçemizdeki dezavantajlı gruba hizmet götürebilmek için her şeyi yaparım. Emrez Mahallesi şu an doğalgaz kullanamıyor. Bu insanların evine doğalgaz götürebilmek için devletin tüm kurumlarının kapısını çalacağım. Kimden yardım almam gerekiyorsa bunu alacağım. Sarnıç’taki sorunları çözüp, Binbaşı Reşatbey’deki sorunları çözüp, Beyazevler’deki sorunları çözüp oralarda insanların yüzünü güldürebiliyorsam o zaman ben mutlu olurum. Bunları da çözmenin yolu devlet kademeleriyle uzlaşı içerisinde gereken saygıyı göstererek ama hakkımı arayarak yapacağım.”

Emrez Mahallesi’ndeki nükleer atıklar hakkında da konuşan Işık, “Nükleer konusu çok zor ve meşakkatli bir konu. Bu bırakın Gaziemir Belediyesi’ni İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bile bütçesini aşabilecek zorlukta. Teknik imkânları en azından aşabilecek zorlukta bir olay. Bu konuyu devletin işbirliği ile çözmem gerekiyor. Ne olursa olsun çözeceğiz. Temizleyeceğiz” dedi.

Işık son olarak şunları dile getirdi: “İlçemize kalıcı eserler katmak istiyorum. Doğayı koruyacağım. Kamu mallarını satmayacağım. Altyapı ve üstyapı sorunlarını çözeceğim. Hayallerimi gerçekleştirirken kentin kanaat önderleriyle bir tek partimizin değil yararlanabileceğim kim varsa herkesle birlikte omuz omuza çalışacağım. İş yaşamım boyunca kolektif çalışmanın güzelliğine inandım, her türlü başarıyı paydaşlarla bölüştüm. Her türlü başarısızlığın da sonuçlarını üstlendim. Oranın lideri bensem o sorumluluğu üstlenebilmeliyim. Şimdi de öyle olacak. "Ben" olmayacağım, "biz" olacağız.”