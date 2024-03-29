CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tugay: Eşit ve adil hizmet sözü veriyorum

Dr. Cemil Tugay, Tepecik’te yaşayan Roman yurttaşları ziyaret etti. Tugay, “İzmir’in diğer bölgelerine hangi hizmeti götüreceksek, burada da aynısı olacak. Eşit ve adil hizmet sözü veriyorum” dedi.

BirGün EGE

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay Tepecik bölgesinde yaşayan Roman yurttaşlarla buluştu. Tugay, gecenin ilerleyen saatlerinde gerçekleştirdiği ziyarette, meşaleler ve sloganlarla karşılandı. CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ile partililerin de katıldığı program, konser ve semazen gösterileriyle renklendi.

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tugay, “Büyük Başkan Cemil Tugay”, “Romanların Kralı” sloganları arasında konuşma yaptı.

Romanların çok güzel ve özel insanlar olduğunu vurgulayan Tugay, şunları söyledi:

“Çok güzel bir kültürünüz var ve bunu yaşatıyorsunuz. Saf ve temiz insanlarsınız. Ama bununla bitmiyor bu iş. Biraz kendi kaderinizi değiştirebilmek için bir şeyler yapmanız lazım. Önce sizin mücadelenizle olacak. Biz de sizin mücadelenizde yanınızda olacağız. Bizim görevimiz çocuklarımıza, kadınlarımıza, gençlerimize imkânlar vermek. İnsanların iş sahibi olmasını sağlayıp, yanlarında olacağız. Bu mahallede spor tesisi yoksa yapacağız. Sosyal tesis yoksa yapacağız. İzmir’in başka mahalle ve semtlerinde ne varsa o eşitlik ve adalet burada da olacak.”

‘HAKKINI VERECEĞİM’

Göreve seçildiğinde hakkını vererek çalışacağını anlatan Tugay, bir anısını mahalle sakinleriyle paylaştı. Tugay, “Örnekköy’de gezerken kapının önünde oturan bir teyze beni yanına çağırdı, gittim. Bana, ‘hayatım boyunca hiç oy vermedim ama önümüzdeki seçimde gelip senin için oy vereceğim’ dedi. Hayatım boyunca aldığım en büyük ödüllerden biriydi o sözler. O teyzeme ve bize inanan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu da 5 sene boyunca birlikte, yan yana yürüyeceklerini, herkesin yurttaş olacağını ve asla öteki hissetmeyip mutlu yaşayacağını belirtti.

CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi de herkesin oy kullanmasını ve sandıklara sahip çıkmasını istedi.

YEREL KALKINMA SÖZÜ

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Tugay, İzmir ve Ege Bölgesi’nde yaşayan Balkan göçmenleriyle de iftar yaptı. Balkan ülkelerinde halen Türk kültürünün korunduğuna dikkat çeken Tugay, şöyle dedi: “Kültürümüzü korumak ve zenginleşmesini sağlamak için soydaşlarımızın yaşadığı Balkan ülkeleriyle kültürel ve ticari ilişkileri kuvvetlendirmeliyiz. Yapılacak pek çok şey var. Kültürel aktivitelerin yanı sıra Balkan ülkeleri ve Türkiye’nin güçlü olduğu sektörlerin alışveriş içinde olabileceği fuar organizasyonları ve ticari ziyaretler ilişkileri daha iyleri götürecektir. Türkiye’nin genel siyaset anlayışında hata var. Gelir adaletini sağlayan adımları düşünen hükümet yok. Yerel yönetimlerin yerel kalkınma için kendini koruması, büyütmesi için çalışma yapması lazım. Bu anlayışla İzmir’i yöneteceğim.”