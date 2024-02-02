CHP İzmir için ‘değişim’ dedi

CHP, İzmir’de bir önceki seçimde kazandığı 24 ilçeden 21’inin belediye başkan adayını değiştirdi. Açıklanan 30 belediye başkan adayından 9’u kadın, 12 kişinin ise 40 yaşın altında olması dikkat çekti.

Mahir KANAAT

CHP uzun tartışmaların sürdüğü İzmir için adaylarını hafta başında açıkladı. MYK ve PM toplantılarının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay oldu. “Dengeli liste” düşüncesi doğrultusunda büyükşehir için belirlenen Cemil Tugay’ın yanı sıra İzmir’in 30 ilçesinin adayları da belirlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Değişim nerede?’ diyenler İzmir’e baksın” ifadelerini kullandı. Çiğli, Güzelbahçe, Dikili ve Karaburun’da adaylara ilçe örgütlerinden adaylara tepki geldi.

2019’dan beri Karşıyaka Belediye Başkanı olan Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olarak gösterirken, CHP, İzmir’de mevcut başkanlarının olduğu 21 ilçede adaylarını değiştirdi. Dikili, Selçuk ve Seferihisar adayları ise aynı kaldı. Açıklanan 30 belediye başkan adayından 9’u kadın. Adaylar arasında yer alan 12 kişi de 40 yaş altında.

“BAŞARIYI HEP BERABER ELDE EDECEĞİZ”

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, yol haritasını belirlemek üzere beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak CHP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Tugay, “Benim görevim bütün örgütümüzle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'de en üst düzeyde başarıya ulaşması için çalışmaktır. Bu ziyaret ve arkasından yapacağımız toplantıyla koordinasyon aşamasına geçtik artık. Bundan sonrasında ben inanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir örgütü tek yumruk olacak, tek yürek olacak ve özellikle bu değişim sürecinden sonra halkımızın bizden beklediği başarıyı hep beraber elde edeceğiz” dedi.

Öte yandan Karşıyaka Belediye Başkanı Adayı olan Behice Yıldız İşçimenler Ünsal’ın CHP’den aday adaylığı başvurusu olmadığı öğrenilirken, İşçimenler Ünsal’ın İYİ Parti’den 28’inci dönem Milletvekili Aday Adayı olmuştu.

Partinin İzmir’in ilçeleri için aday belirlemede kullandığı usul tartışma yarattı. İzmir'in dört ilçesi için belirlenen adayların, adaylık başvurusu yaptıkları yerlerin dışındaki yerlere atama usulü ile aday yapılması dikkati çekti.

CHP’nin İzmir’deki adayları ise şu şekilde: “Aliağa-Çağatay Güç, Balçova-Onur Yiğit, Bayındır-Davut Sakarsu, Bayraklı-İrfan Önal, Bergama-Tanju Çelik, Beydağ-Şakir Başaran, Bornova-Ömer Eşki, Buca-Görkem Duman, Çeşme-Lal Denizli, Çiğli-Uygar Yıldırım, Dikili-Adil Kırgöz, Foça-Saniye Bora Fıçı, Gaziemir-Ünal Işık, Güzelbahçe-Mustafa Günay, Karabağlar-Emine Helil İnay Kınay, Karaburun-Nurşen Balcı, Karşıyaka- Behice Yıldız İşçimenler Ünsal, Kemalpaşa-Mehmet Türkmen, Kınık-Sema Bodur, Kiraz-Nasuh Coşkun, Konak-Nilüfer Çınaraltı Mutlu, Menderes-İlkay Çiçek, Menemen-Deniz Karakurt, Narlıdere-Erman Uzun, Ödemiş-Mustafa Turan, Seferihisar-İsmail Yetişkin, Selçuk-Filiz Ceritoğlu Sengel, Tire-Hayati Okuroğlu, Torbalı-Övünç Demir, Urla-Selçuk Balkan.”