CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay: Karabağlar için biz varız

BirGün EGE

CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay, güne Taksi Sahipleri Derneği’ni ziyaret ederek başladı. Taksi sahiplerinin sorunlarını dinleyen Kınay, yapılacak düzenlemelerle ilgili bilgiler verdi. Taksi duraklarının güvenliği için çalışmalar yapılacağını belirten Kınay, durakların standart bir hale gelmesi için projeleri olduğunu ifade etti.

Kınay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkan adaylarıyla birlikte DİSK Ege Bölge Temsilciliği tarafından düzenlenen İşçi Buluşması’na katıldı. Emek Demokrasi Güçleri içerisinde yıllardır birlikte mücadele ettikleri DİSK ile birlikte hak, hukuk ve adalet ile mücadelelerini büyüteceklerini belirten Kınay, kente de emekçilerin haklarına da sahip çıkacaklarının altını çizdi.

SORUNLARINI DİNLEDİ

DİSK buluşmasının ardından Âşık Veysel Mahallesi Muhtarı Ahmet Tuna ve Kibar Mahallesi Muhtarı Sedat Yegül’ü ziyaret etti. Muhtarlarla birlikte mahallelerin sorunlarını değerlendiren Kınay, bu sorunları çözmek adına atılacak adımlar hakkında konuştu. Yaşanan sosyal alan ve pazaryeri sorunları hakkında konuşan Kınay, proje lansman toplantısında açıkladığı parklar ve pazaryerleri projelerini anlattı. Parkların sayısının artırılacağını belirten Kınay, park yapılamayan alanlarda da mobil çözümlerle bu sıkıntının çözülmesi için çalışacaklarını belirtti.

Pazaryerleri için de konuşan Kınay, açık pazaryerlerini kapalı pazaryerine çevireceklerini belirterek pazarın olmadığı günlerde de sosyal alanlar olarak kullanılacağını ifade etti. Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ü ve mücadele arkadaşlarının emeklerinin ve mücadelelerinin görmezden gelindiğini belirterek “Atatürk’ü hatırlamamız gerekiyor” dedi. Âşık Veysel Mahallesi Muhtarlığı ziyaretinin ardından Kınay, mahalledeki semt merkezini ziyaret etti. Makrome ve dikiş dersi alan kadınların dersine konuk olan Kınay; kadınlar, gençler ve çocuklar için semt merkezlerinin sayısını artıracaklarını belirtti. Semt merkezi ziyaretinin ardından Başkan Adayı Kınay, esnaf ve yurttaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi. 1 Nisan itibariyle yaşanan bu sorunları çözmek için çalışmaya başlayacaklarını ifade etti.

Yurttaşlarla buluşmasının ardından Kınay, iftar için Uğur Mumcu Mahallesi’nde yaşayan Acar Ailesi’ni ziyaret etti. Aile ile sohbet eden Kınay, ilçede yaşadıkları sorunları dinledi. İftar yemeğinin ardından Kınay, Uğur Mumcu Mahallesi’nde yaşayan kadınlarla bir araya geldi. Kadınların yaşadıkları sorunlar hakkında konuşan Kınay, kadınların evlerine tıkılıp kalmaması için mücadele edeceklerini ve kadınların sesini de sözünü de emeklerini de büyüteceklerinin altını çizdi. Uğur Mumcu Mahallesi kadın buluşmasının ardından Başkan Adayı Kınay, Zerek Seçim Ofisi’nde düzenlenen Sandık Güvenliği Eğitimi’nde ilçe örgütü ile bir araya geldi. 31 Mart’a yönelik konuşan Kınay, “Karabağlar için biz varız” dedi.