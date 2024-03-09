CHP Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen: Belediye gelirlerini artıracağız

CHP’nin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen, “Belediye gelirlerini artıracağız. Kemalpaşalılara hizmet etmek istiyorum. İleri dönemlerde güzel eserler üretip bunları miras bırakabilmek istiyorum” dedi.

Mahir KANAAT

CHP’nin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen, seçim çalışmalarına devam ediyor. BirGün’ün sorularını cevaplayan Türkmen, “Gittiğimiz her noktada beklentimizin çok üzerinde bir teveccüh görüyoruz. Böyle bir tablonun oluşmasında elbette uzun yıllardır Kemalpaşa’ya olan hizmetlerimizin, hemşerilerimiz ile kurduğumuz güçlü bağların etkisi var” diye konuştu.

Türkmen, “Kemalpaşalıyım. 1998 yılında belediye başkanlığı görevinde bulundum. Yıllardan beri bu işin içinde olduğum için ilçemize çok güzel hizmetler yapacağız. Halkımız mutlu olacak. Belediyenin gücünü biliyorum. Belediye başkanının yetkilerini biliyorum. İlçemiz sahip olduğu imkânlar ve taşıdığı potansiyel itibariyle spor alanında olması gerektiği noktanın çok uzağında. Bu durum göreve geldiğimiz ilk andan itibaren doğru planlama ve oluşturulacak kurumsal yapı ile çok kısa süre içerisinde tersine dönecek” dedi.

Türkmen, “Kemalpaşa tarımda önemli bir potansiyele sahip” dedi ve ekledi: “İlçemizde başta kiraz olmak üzere tüm meyveleri ve sebzeleri mutlaka işleyeceğiz. Üretilen ürünün markalaşmasını, bunun da yüksek katma değerde satılmasını sağlayacağız. Kadınlarımızı üretime dâhil edeceğiz. Halilbeyli, İzmir’in yüzde 35 et ihtiyacını karşılayan bir köyümüz. Oraya çok güzel bir hayvan pazarı yapacağız. Zaten tarımla ilgili, zaten bizim yöremizde ben de aynı zamanda hem tarımla uğraşan, hem hayvancılıkla uğraşan birisiyim zaten.”

‘ÜCRETSİZ RİNG SİSTEMİ’

İlçenin ulaşım sıkıntısına dikkat çeken Türkmen, “Kemalpaşalı yurttaşlarımızın büyük bir sıkıntısı var. O da ulaşım… Ulaşımı ring seferler olarak sağlayacağız. Bu şekilde hastaneye, pazara, çarşıya gitmek isteyenler bu araçları kullanabilecek. Bunun maliyetini de belediye olarak biz karşılayacağız. Tamamen ücretsiz olacak. Çevre yolu için çalışma yapacağız. İlçede trafiğin yoğun olduğu yerlerde otoparklar yapmak istiyoruz. Kemalpaşa’yı İzmir’e bağlayacak olan hafif raylı bir sistem projesi var. Cemil Tugay ile birlikte bu proje de tamamlanacak” ifadelerini kullandı.

Türkmen şunları dile getirdi: “Kendime güveniyorum, Örgütüme güveniyorum. Halkın her kesiminden bana destek var. Kemalpaşa’da tarih yazacağız. Rekor oy ile Kemalpaşa’nın tarihine geçeceğiz. Kemalpaşalılara hizmet etmek istiyorum. İleri dönemlerde güzel eserler üretip bunları miras bırakabilmek istiyorum. Belediye işi bakış ve vizyon işidir, belediye başkanının gücünü nasıl kullanacağına bağlıdır. Başkan olduğumda gücümü kimseye kullandırtmayacağım. Belediye gelirlerini artıracağız. Kemalpaşalılara hizmet etmek istiyorum. İleri dönemlerde güzel eserler üretip bunları miras bırakabilmek istiyorum.”