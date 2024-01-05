CHP Manisa da adaylarını tanıttı

Yerel seçimlere az bir zaman kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanlığı düzenlediği basın toplantısıyla büyükşehir ile Şehzadeler ve Yunusemre ilçesi belediye başkan adaylarını tanıttı.

BirGün EGE

CHP Manisa İl Başkanlığı, düzenlediği basın toplantısıyla belediye başkan adaylarını tanıttı. Açıklamaya CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, CHP Yunusemre Belediye Başkan Adayı Semih Balaban, CHP Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Gülşah Durbay, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Mehmet Arslan, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Av. Mert Özkösemen katıldı. Kaybedeni olmayan bir ön seçim gerçekleştirdiklerini söyleyen CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, “Geçen hafta sonu yapılan ön seçimde anket sonrası birbirine çok yakın iki adayımız ön seçime girdiler. Semih Balaban ve Devrim Balı ön seçime katıldılar. Ön seçimde sandıktan çıkan önceki il başkanımız Semih Balaban’ı tebrik ediyorum. Biz birlik, beraberlik, barış içerisinde hep birlikte CHP’nin altı oklu bayrağını bütün belediyelerimize dikebilmek için canla başla çalışacağız” dedi.

CHP’nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek de, “Bu seçimi kazanacak tüm güce sahibiz. Herkes birlikte ve el ele. Kazanmak için gücümüzü örgütümüzün birliğinden alacağız. 17 ilçemizdeki belediye başkan adaylarımız hem parti örgütümüz ve halkımız tarafından doğru olarak belirlenmiş adaylar. Yüzde 48 oy ile büyükşehir belediyesini kazanacağız. Bu konuda önce adaylarımız, sonra örgütümüz ve ardından halkımız ile birlikte hareket edeceğiz. Önümüzdeki günlerde projelerimi kamuoyu ile paylaşacağım” diye konuştu.

CHP Şehzadeler Belediye Başkan Aday Adayı Gülşah Durbay ise, “Şehzadeler aslında Manisa’nın simgesi olan, kalbi olan bir ilçe ve gerektiği gibi yönetilmiyor. Türkiye’de merkez ilçe olup göç veren, nüfusu azalan tek ilçe aynı zamanda. Hepimiz için büyük bir kayıp. Şehzadeler çok çok değerli, tarihiyle, verimli tarım arazileriyle çok değerli. Fakat çöp gibi, okul öncesi eğitim desteği gibi, bakımlı park bahçe gibi çok basit belediye hizmetleri bile maalesef karşılanamaz durumda. Türkiye’de bu kötü namını da, göç veren merkez ilçe olmasından kurtaracağız. Şehzadeler artık çok güzel işlerle anılacak” diye konuştu.

‘BİRLİKTEN DİRLİK OLUR’

CHP’nin Yunusemre Belediye Başkan Adayı olan Semih Balaban da, “Bu partide herkes her yere aday olabilir. Ama CHP’de bir kültür vardır, sandıktan kim çıkıyorsa başımızın tacıdır. Bize düşen görev bir oy Semih Balaban’a bir oy Ferdi Zeyrek’e diyeceğiz. Çalışmalarımızı da bu şekilde yapacağız. Her mahallede halk meclisleri kuracağız, belediyeyi halkımız yönetecek. Halkın söz, yetki, karar ve iktidarda olduğu bir belediyeyi inşa edeceğiz. Birlikten dirlik olur, ortak akıldan da başarı olur” dedi.