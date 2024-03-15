CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal: Menteşe’de ilk kadın başkan olacağım

CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal, seçilmesi durumunda ilçenin ilk kadın belediye başkanı olacak. Köksal, “Her yerde kadınların ve çocukların heyecanını ve desteğini hissediyorum” dedi.

Aycan KARADAĞ

CHP’nin Muğla Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal, çalışmalarını sürdürüyor. BirGün’ün sorularını yanıtlayan Köksal, belediyeyi, sosyal, eşit, halkçı ve ortak akılla yöneteceğini söyledi.

Köksal, “Belediyenin hizmet, uygulama ve çözüm odaklı çalışması için akıllı kent sistemini hayata geçireceğiz. ‘Akıllı kent sistemi’ ile mevcut işleyişi sistematik şekilde hızlandıracağız. Bu yolla katılımcı bir anlayışla projeler üreteceğiz. Kent konseyleri bu yolla da daha aktif olarak devrede olacak” dedi.

Projeleri hakkında bilgi veren Köksal, “Tarım, Turizm, Ticaret ve Teknoloji ile hazırladığımız 4T modeli ekonomik ve sosyal olarak Menteşe’nin kalkınmasını sağlayacak bir model. Kırsal ve merkezin bir bütün içinde kalkınmasından bahsediyoruz. Yerel ürünler hangileri, hangileri buna eklenebilir, teknolojiyi kullanarak, ürünlerin kalitesini yükselterek bu ürünlerin başta Menteşemize yetecek seviyeye getirmek, sonra da dünya pazarına bu ürünleri pazarlayabilir duruma gelmek istiyoruz” diye konuştu.

‘KALKINMA PROGRAMI’

Köksal sözlerine şu şekilde devam etti: “Eski kent dokusunda yer alan koruma altındaki tarihi Muğla evleri ile Menteşe, büyük bir kültür mirasına sahip. Ancak kültür turizminden yeteri kadar pay alamıyor. Bölgedeki acenteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde tarihi Saburhane, Konakaltı, Arasta, Zahire Pazarı ve Kurşunlu Meydanı’nı kapsayan bir kültür rotası oluşturarak Menteşe’yi bir turizm destinasyon noktası haline getireceğiz. Ekonomik ve kırsal kalkınma programını başlatacağız.”

‘YEREL MARKALAR’

Köksal, “Menteşe; tarım, gıda ve hayvancılık ürünleri ile ekonomik gelir getirecek turizm çeşitliliği açısından büyük bir potansiyele sahip” dedi ve ekledi: “Menteşe’de tarım turizmini hayata geçireceğiz. Tur acenteleri ile bağlantıya geçip yerli ve yabancı turistleri buraya çekerek bundan gelir elde edebiliriz. Menteşe bölge olarak trekking, doğa turizmi ve spor turizmi için de elverişli. Bunlar için güzergâhlar oluşturacağız. Tüm bunların yanında yerel ürünlerimizin katma değerini yerel markalarla yükselteceğiz. Coğrafi işaret alan tarım ve gıda ürünlerimizin ulusal ve uluslararası ölçekte tanınmasını ve pazarlanmasını sağlayacağız. Bilindiği gibi Menteşe bir üniversite kenti. Öğrencilerin yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik adımlar atacağız. Büyükşehir belediyemiz ile birlikte öğrencilerimiz için kız yurdu, uygun fiyatlarla kaliteli bir şekilde hizmet alabilecekleri bir kent lokantası, 24 saat açık bir çalışma alanı yaratacak ve şehir merkezinde öğrencilerimize ait bir alan tahsis edeceğiz. Kreş, kadın yaşam merkezi ve çocuklarımız için nitelikli alanlar da projelerimizin başında geliyor.”

Seçilmesi durumunda ilçenin ilk kadın belediye başkanı olmasının onur ve sorumluluk olduğuna vurgu yapan Köksal, “Her yerde kadınların ve çocukların heyecanını ve desteğini hissediyorum. Özellikle kız çocukları için bir rol model olmayı gönülden istiyorum. Ben bir Cumhuriyet kadınıyım. Çalışkanlığımla, kararlılığımla, Atatürk’ün mirasçısı bir kadın olarak bu yola çıktım. Bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğim. Benim başkanlığım boyunca kadın olmanın kapsayıcı, dönüştürücü, çözüm getirici özellikleri belediyecilik hizmetlerinde yol gösterici olacak” ifadelerini kullandı.

“TALANA İZİN YOK”

Köksal son olarak şunları belirtti: “Muğla büyük bir mirasa sahip ve ne yazık ki talana çok açık bir coğrafya. Biz kesinlikle çevreye zarar verecek hiç bir projeye onay vermeyeceğiz. Eğer yasal yollardan bir baskı kurulmaya çalışılırsa da bununla ilgili; kamuoyuyla, kentteki paydaşlarımızla, kent konseyimizle, halkımızla birlikte direneceğiz. Biz gençlerimize, çocuklarımıza; gönül rahatlığıyla emanet edebileceğimiz, sürdürülebilir, sağlıklı, kalkınmış bir kent emanet etmek istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız.”