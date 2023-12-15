CHP’de aday adayları hazır

CHP’de yerel seçim için belediye başkan aday adayları süreci tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi için 9 kişi talip olurken, Muğla’da bu rakam 10. Aydın’da Özlem Çerçioğlu’nun adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

BirGün EGE

Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi CHP’de aday adaylığı başvuruları 5 Aralık’ta tamamlandı. CHP’nin kalesi olarak görülen İzmir, Aydın ve Muğla’da birçok isim yerel yönetimlerde görev almak için başvuru yaptı. Öte yandan İYİ Parti’de İzmir Milletvekili Ümit Özlale yaklaşık üç ay önce adaylığını açıklarken, AKP’nin ise bu üç şehirde kimleri aday göstereceği merak ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koltuğuna CHP’den 9 kişi talip oldu. Tunç Soyer bir dönem daha aday olduğunu duyururken, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, eski İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Musa Çam, Tacettin Bayır, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, eski Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve partide bir dönem yöneticilik yapan Ayhan Baltacı aday adaylığını açıkladı.

Aliağa: Barış Eroğlu, Burak Uçar, Çağatay Güç, Erol Güngör, İbrahim Doğangül, İlker Özer, Osman Murat, Ümit Devran, Sabaş Dağdeviren.

Balçova: Fatma Çalkaya, Aygül Eryılmaz, Ebru Şimdi, Semra Aksakal Kayacan, Banu Gençkan, Ergin Akman, Engin Sönmez, Ahmet Heptercan, Erden Üçüncüoğlu, Gülten Bilgi, Hüseyin Naz, Hüseyin Çorlu, Turabi Çelebi, Mehmet Akman, Muharrem Dayanc, Münir Sirhan Özen, Onur Yiğit, Rojda Emre, Yigit İstanbul, Zülküf Mermut.

Bayındır: Bekir Gündoğdu, Hamit Kırkıcı, Şükrü Süreroğlu, Davut Sakarsu.

Bayraklı: Serdar Sandal, Erdal Aksünger, İrfan Önal, İsmail Sarı, Jale Karasu, Hüseyin Kırmızı, Kerim Özer, Murat Haluk Öncel, Barış Erel, Cindi Canpolat, Songül Gök, Sadrettin Arda, Münir Demir, Samed Tekin, Ulaş Aydın, Yeşim Tekoğlu, Zehra Ongun, Güven İlhan, Emir Cömert.

Bergama: Mustafa Özuslu, Osman Selim Tok, Selma Cilban, Ali Bor, Tanju Çelik.

Beydağ: Feridun Yılmazlar, Süleyman Vasfi Şentürk.

Bornova: Mustafa İduğ, Bülent Çetinkaya, Ercan Kahya, Helil İnay Kınay, Ethem İnal, Ferdan Çiftçi, Serhat Sökmen, Güney Temiz, Mestan Uğur Bağışlar, Ender Kırmızı, Nüsret Doğan Albayrak, Onur Koçanalı, Ömer Eşki, Hüseyin Ünal.

Buca: Erhan Kılıç, Ayten Karadağ, Hacer Taş Gültepe, Barış Özreçber, Zekiye Seda Sönmez, Serkan Kalmaz, Mehmet Zeki Karaoğlu, Mürüvet Suatoğlu Balcılar, Ercan Tatı, Erdal Şahin, Fecri Fikret Çelik, Görkem Duman, İlhan Dal, Mustafa Oktay Korkmaz, Ali Hıdır Uludağ, Mehmet Refa Demir, Mehmet Süne, Umut Orkun Uğraş, Merve Doğan Gürsel, Suat Nezir, Şehri Tuğcular, Taner Şanlı, Berk Hızlıateş.

Çeşme: Ekrem Oran, Muhittin Dalgıç, Dolunay Onur, Hakan Kerman, Onur Saatli.

Çiğli: Utku Gümrükçü, Hasan Arslan, Özgür Erdoğan, Mert Özcan, Erdal Mansuroğlulları, Uygar Yıldırım, Gürbüz Bal, Cemal Doğan, Özgür Erdoğan, Tolga Çobanoğlu, Alihan Yıldız, Yaşar Sert, Tevfik Osman Alyanak, Nesrin Erdoğan, Derya Özmen, Onur Emrah Yıldız, Güven Dursun, Süleyman Karadağ, Ayhan Güneş, Orhan Akıncı, Niyazi Arslan, Hüseyin Gündüz, Halis Özcan, Ester Bulut.

Dikili: Adil Kırgöz, Gökmen Ulu, Kıdem Tatik, Kemal Doyuran, Levent Bozkurt, Mesut Özmenay, Mustafa Tosun, Saygın İkiz, Yener Akpınar, Aydan Parlaklar, Gazi Akıncı,

Foça: Fatih Gürbüz, Tülin Koç, Ayşe Yurdagül, Baran Gezmiş Yıldırım, Bahadır Koçak, Filiz Taçbaş, Kerem Ziya Yangöz, Saniye Fıçı, Gökhan Demirağ, Hasan Bahtiyar Akpınar, Gökalp Müstecaplıoğlu, Günal Biçer, Gürol Türkmen, Hakan Barçın, Muzaffer Karayılanoğlu, Ömer Faruk Tunca, Yasemin Çiçek, Ömer Babadağ, Yavuz Efe.

Güzelbahçe: Mustafa İnce, Uğur Yelekli, Altan İnanç, Ferda Demirbaş, Nilay Kökkılınç, Onur Erinç, Özan Parlar, Yaşar Türemiş.

Gaziemir: Halil Arda, Hakan Süvari, Nevin Mutlu, Meliha Yaman Yurdugül, Yüksel Demirsoy, Deniz Danışman, Oktay Bilgin, İlhan Özköse, Ali İhsan Erdenilgen, İsmail Hakkı, Çağrı Şırdancı, Ünal Işık, Yasin Ergül, Önder Keskin, Umut Tekin, Sadık Dinler

Selçuk: Filiz Ceritoğlu Sengel, Şerafettin Budak, Hasan Uysal.

Karabağlar: Muhittin Selvitopu, Bedri Serter, Heval Savaş Kaya, Can Ersoy, Ceyhan Kayhan, İnan Demirkıran, Kadir Sinan, Şakir Başak.

Konak: Ali Yılmaz, Hakan Tartan, Hacer Foggo, Alaattin Kurt, Derya Tüzen, Mustafa Düzyol, Muhsin Kurt, Nilay Kökkılınç, Nilüfer Çınarlı, Özgür Kaplan, Özgür Kurt, Turgay Bozoğlu.

Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan, Bülent Çumçum, Serdar Hamza Yasa, Kazım Yerinli,

Karşıyaka: Atilla Baysak, Ülkümen Rodoplu, Ali Yaramışlı, Anıl Feroğlu, Ahmet Diker, Ali Genç, Birgül Sural Üner, Buket Mertoğlu Gürpınar, Deniz Aydoğan, Emine Çağatay, Hamdullah Akgül, Hasan İkat, İsfihan Naki, Kemal Mustafa Bilen, Murat Aydın, Şener Akdemir, Murat Akdeniz, Nurgül Uçar Aktuğ, Nurşen Balcı, Saadet Çağlın, Serdar Yavaşoğlu, Semra Aksu, Serdar Aktop, Serpil Eslek, Seyit Ahmet Akyüz, Tamer Kamber, Tolga Çilingir, Uğur Yıldırım.

Kemalpaşa: Rıdvan Karakayalı, Ahmet Cemil Balyeli, Ahmet Özken, Arzu Külahcıoğlu, Erol Pektaş, Metin Araş, Mehmet Türkmen, Talat Özışık.

Kınık: Ahmet İnanlı, Ebru Okay, Sema Bodur

Kiraz: Nasuh Coşkun, Musa Yigen.

Menemen: Adil Acar, Arif Karagöz, Dilek Aksoy, Tahir Şahin, Ali Kemal Elitaş, Deniz Karakurt, Erdoğan Çınar, Halil Karaman, Şenol Öğütlü, Ömer Güney.

Menderes: Erkan Özkan, İlker Alkız, Mustafa Kayalar, Adnan Kavur, Ahmet Pala, Aşkın Güner, Ayşegül Demir, Bahadır Alpaz, Çağrı Çiftçi, Erdoğan Yalçın, Fatma Ekicioğlu, Güler Mutlu Yılmaz, Hasan Yücel Kara, Haydar Topaç, İlkay Çiçek, İsmail Karabel, Mustafa Akın, Şenol Çöker, Turgut Gümüşoğlu, Sezen Şen, Mesut Taşdemir, Özkan Yıldız.

Narlıdere: Ali Engin, Celal Yıldız, Erman Uzun, Serdar Kolay, Ergin Demir, Erkan Karasu, Esengül Kaleli, Gökhan Bal, Dolunay Bayer, Fulya Alçay, İnanç Nurlu, Gürsel Özgür, Hakan Kılıç, Hayrettin Çiftçi, Mutlu Kenanoğlu.

Ödemiş: Mehmet Eriş, Mustafa Turan, Erdem Boyacı, Bekir Keskin, Sema Bilgi, Özay Kaptan, Seçkin Dabak, Engin Öztürk.

Seferihisar: İsmail Yetişkin, Mehmet Sami Tuğral, Aydın Güney, Berkhan Parlak, Deniz Karabacak, Hayri Sarıtepe, Köksal Yıldırım, Mehmet Gürhan Özata, Mustafa Levent Aşçıoğlu, Sefer Topçu, Senem Gürer Solak, Tuğba Kılıçkaya, İsmail Türker Çınar.

Torbalı: Mithat Tekin, Yıldız Sivrikaya, Övünç Demir, Efe Yakkan, Mahmut Yıldız, Sıla İlgi Akkaş,

Tire: Ali Doğu, Necat Bozkurt, Ayten Gülsever, Şenol Sardoğan, Hayati Okuroğlu, Ahmet Küçükler, Murat Özhan. Yıldırım Baytekin.

Urla: Sibel Uyar, Ahmet Bahri Yalaz, Zeynep Altıok, Hakan Alabalık, Hakan Özbadur, Cem Fadıl Bozkurt, Şehrazat Mercan, Cem Tağluk, Ekrem Tok, Emek Atlas, Seyfettin Şen, Sergenç İneler, Mustafa Karasakal, Şafak Sol, Meltem Mete Hasanefendi, Bülent Onat, Ertan Certel, Açelya Öralay Aytül Tokgözlü, Kemal Ay, Caner İnel, Bener Karagedikli, Bektaş Köse, Salih Demiryürek, Bayram Anu, Burak Ulamışlı, Hakan Yiğit, Şeniz Vural, Ferda Sarıyer, Selçuk Balkan, Mert Kaya, Naim Balcı, Emre Kaya, Erdoğan Uyan, Hakan Gündüz, Mehmet Ali Fırat, Serdar Gündoğan, Bülent Köklü, Sadiye Çelik Karamelek, Şebnem İştar Özdemir, Mustafa Günay, Mehmet Faruk Altınkılıç, Lal Denizli, Oya Aypak Dişbudak, Bülent İlhan, Umut Ergül.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR İÇİN 10 ADAY ADAYI

Muğla ve 12 ilçesinden belediye başkanlığı aday adaylığı için 108 kişi başvuru yaptı. Rekor başvuru 25 kişi ile Bodrum’dan, Seydikemer’den ise aday adayı başvurusu yapılmadı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün aday olmayacağını açıklamasıyla beraber 10 kişi aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi: Nurettin Demir, Akın Üstündağ, Ayla Kara, Yasemin Öney Cankurtaran, Mehmet Kubilay Özcan, Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Burak Erbay, Mehmet Necdet Akkuş, Muhammet Tokat.

Menteşe: Bahattin Gümüş, Nazlı Tepeli, Fatih Alperen Şahin, Teslime Güven Doğramacı, Gonca Köksal, Yasemin Duygulu, Hakan Ünsal, Umut Barış Baykara, Mustafa Şahin.

Bodrum: Ahmet Aras, Ummahan Yurt, Mustafa Saruhan, İbrahim Emre Köroğlu, Ali Öztürk, Özay Kartal, Deniz Özyıldız, Volkan Doğer, Volkan İlgüz, Gürol İnan, Halil Karahan, Emin Palalı, Cafer Taşkan, Osman Alişiroğlu, Ertuğrul Çetin Özcan, Murat Özyaba, Mine Gültekin, Ümit Baltutan, Mehmet Özalın, Sevil Ok, Erdinç Okanlı, Faruk Ulusoy, Mustafa Kemal Güneri, Ferit Yıldırım ve Nurcan Satı.

Milas: Fahrettin Üstün, Fevzi Topuz, Halil Mutlu, Mehmet Ateş, Mehmet Günlük, Servet Evran, Suat Özcan, Süleyman Koç.

Dalaman: Kamil Ayhan Öner, Sezer Durmuş.

Datça: Aytaç Kurt, Burhanettin Kerim Çelikbaş, Cahit Yaka, Can Canbey, Güden Hür, M. Alim Karaman, Mehmet Sarıkaya, Mesut Yar, Mutlu Gürler, Servet Taşbaş, Şafak Çakır.

Fethiye: Aydın Tilkici, Atilla Küçükala, Alim Karaca, Mehmet Demir, Ahmet Selim Yücel, Veli Pabuşçu, Mustafa Toklu, Emrah Doğu.

Kavaklıdere: Saffet Erdoğan.

Köyceğiz: Ali Erdoğan, Görkem Acar, Mehmet Ali Ercan, Nazmi Ünoğlu.

Marmaris: Acar Ünlü, Fatma Gebeş Çimen, Hasan Şencan, Mehmet Oktay, Mehmet Uygar Başak, Perrin Helvacı, Yamaç Kaya.

Ortaca: Yılmaz Gümüş, Evran Tezcan, Marziye İlhan, Mehmet Keza Kundakçı, Necdat Doylan, Oğuzhan Kılıç, Orhan Karaçelik, Selçuk Kamacı, Yunus Emre Armağan, Zafer Kundakçı.

Ula: Bekir Talas, Yiğit Salih Tozlu, Mehmet Caner, Oruç Özkan, Mecit Özkan, Mustafa Sedefoğlu, Yalçın Dere, Şevki Bardakçı, Salih Sül, Mehmet Ali Demirtaş.

Yatağan: Mesut Günay, Salih Haney, Ünal Mutlu.

Öte yandan gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde, CHP Aydın’da 63 isim aday adaylığı başvurusu yaptı.