CHP’li Semih Balaban’a yurttaşlardan destek

BirGün EGE

CHP Yunusemre Belediye Başkan Adayı Semih Balaban, ilçede heyecan yaratan bir seçim çalışmasına imza attı. Bin araçlık konvoy gerçekleştiren Balaban, seçim gününün provasını yaptı. Güzelyurt Mahallesi'nde başlayan konvoy Cumhuriyet, Hafsasultan, Mesir mahalleleri boyunca sürüp, Laleli Mahallesi'nde halk buluşması ile son buldu.

Konvoyun ardından Laleli'de gerçekleşen halk buluşmasında kendisini destekleyen coşkulu kalabalığa seslenen Balaban, “Bu, iktidarın habercisidir. Bizim, Yunusemre İttifakı olarak tek bir amacımız var. O da Yunusemre Belediyesi'ni halkın belediyesi yapmak. Belediyeyi halkla beraber yürütmek. Laleli’nin en büyük sorunu kentsel dönüşüm. Bu mahallede kapalı kapılar ardında çıkar gruplarıyla kentsel dönüşüm yapılmak isteniyor. Buradan size söz veriyorum; bizler göreve geldiğimizde, Laleli halkının aleyhine olan hiçbir şeye imza atmayacağız. Laleli’deki kanayan yara olan kentsel dönüşümü halkla birlikte planlayıp, halkın lehine sonuçlandıracağız” ifadelerini kullandı. CHP Yunusemre Belediye Başkan Adayı Semih Balaban, son olarak belediye başkanı seçilmesi halinde Yunusemre ilçesini spor, kültür ve sanat merkezi haline getireceklerini vurguladı.