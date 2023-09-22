Çiğli Eğitim Hastanesi’ndeki saldırıda iki kişi gözaltında

BirGün EGE

İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 17 Eylül saat 02.00 sıralarında meydana gelen olaya göre Çiğli Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık bir ay önce meydana gelen kavgadan kaynaklı husumetli olan T.K. ile K.A. ve H.H. isimli şahıslar günün gece saatlerinde mahallelerinde karşılaştı.

Yaşanan silahlı kovalamaca sonucu bir markete girerken bu sırada yaşanan çatışmada olayla ilgisi olmayan market çalışanı N.T. silahla yaralandı. Yaralı N.T. 01.30 sıralarında, T.K. ve yakınları tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılırken, olayı gerçekleştiren K.A. ve H.H. ise motosiklet ile hastaneye gelerek olayın karşı tarafıyla burada da silahlı çatışmaya girdi. Çatışmada T.K.’nin babası muhtar D.A.K. yaralandı. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Çiğli ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi 9603 Sokak ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde 17.09.2023 günü meydana gelen iki ayrı kasten yaralama olayının şüphelileri H.H. ve K.A. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 19 Eylül 2023 günü yakalanmıştır. Konuyla ilgili adlî tahkikat devam etmektedir” denildi.