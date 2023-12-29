Çiğli’ye umut olmaya geliyoruz

CHP’den Çiğli Belediye Başkan aday adayı olan Niyazi Arslan, “Çiğli için yeni bir yol, yeni bir umut olabilmek için yola çıkıyoruz. 20 yıldan fazladır belediyenin her kademesinde görev almış biri olarak sokak sokak bildiğim Çiğli’yi daha ileriye taşıyacak vizyona sahibim. Yeni Çiğli’yi ortak akılla yöneteceğiz” diye konuştu.

BirGün EGE

CHP’de yerel seçimlerde belediye başkan aday adayları sahada çalışmalarını sürdürüyor. Çiğli Belediye Başkan aday adayı Niyazi Arslan, BirGün’ün sorularını yanıtladı. Arslan, “Projelerimizle Çiğli cazip bir hale gelecek. Çiğli için yeni bir yol yeni bir umut olabilmek için yola çıkıyoruz.” diye konuştu.

Neden aday adayı oldunuz?

Çiğli için yeni bir yol yeni bir umut olabilmek için yola çıkıyoruz. Herkes Çiğlili olabilir ama Çiğli’yi sevmek koca bir yürek ister ve o yürek bizde var. Ayrıca; yolu, umudu ve azmi olan yürür. Bizde o umut ve o azim de var. Yönetime geldiğimizde; öncelikle adaletli olacağız. İşi ehline teslim edeceğiz ve ortak akılla yöneteceğiz. Çiğli’ye umut olmaya geliyoruz. 32 yıldır Çiğli’de yaşıyorum. Çiğli’de evlendim. Çocuklarım Çiğli’de büyüdü. Çiğli’yi sokak sokak bilirim. Belediyede ve partimizde görevlerim oldu. Belediye başkanı olursam ilçemize güzel hizmetler yapacağım.

CHP Çiğli Belediye Başkan aday adayı Niyazi Arslan.

EN BÜYÜK SORUN İSTİHDAM

Çiğli’nin sorunları nelerdir?

Çiğli’nin birçok sorunu var. Çöp sorunu için Büyükşehir Belediyemiz uzun zamandır çalışmalar yapıyor ama hükümet tarafından hep engelleniyor. Biz çalışmaların daha da hızlanması için katkı sunmaya çalışacağız. Bir diğer sorun ise koku sorunu. Büyükşehir Belediyemiz bu konuyu bitirdi ama Çiğli’de ayrı bir koku sorunu var. Organize Sanayi Bölgesi’nde özellikle yaz aylarında yayılan bir koku var. Bu konuyu çözeceğiz. Çiğli kuruluşundan bu güne hep bir borç sarmalında. Bu sorun bir türlü çözülemediği gibi, kartopu gibi büyüyor. Gelen gideni aratmıştır. Son dönemde bütçemiz oldukça iyi duruma gelmiş olmasına karşın, devlete olan borçların ödenmemesini anlamış değilim. Biz vatandaşa yük getirmeden bu devlet borçlarını en kısa sürede ödeyip kapatacağız. Bize göre Çiğli’nin en büyük sorunu istihdamdır. Muhtaç insan özgür değildir. Aç ve işsiz insanlar diktatörlüğü yaratırlar. Bunu aşmanın yolu ilçemizde işsizliği azaltmaktan geçer. Gerek özel işyerleriyle sürekli iletişimde olmak ve gerekse de belediye bünyesinde yeni istihdam alanları açarak işsizliği bir nebze azaltabiliriz.

Hazırladığınız projelerinizden bahseder misiniz?

Kreş meselesini çok önemsiyorum. İzkent, Evka 2 ve İnönü mahallelerine kreş yapacağız. Bu kreşlerin yerlerini hazırladık. Ayrıca yaşam kampüsleri kuracağız. Bunların içinde çocuk, diş polikliniği ve yaşlı bakım merkezi olacak. Merkez, Evka 2, Evka 6, Maltepe, Yakakent mahallelerinin olacağı bir taraf bir de Harmandalı bölgesi dediğimiz bir taraf şeklinde olacak. Yurt projelerimiz var. Çiğli artık üniversite kenti. İki tane kız öğrenci yurdu yapacağız. İlçemizin yoksulluk envanterini çıkaracağız. Buna göre çalışacağız. Sahil şeridimiz sit alanı. Doğal çevreye uygun yapılarla günübirlik yaşam alanı oluşturabiliriz. Doğal cazibe merkezi oluşturabiliriz. Çiğlilerin nefes alacağı bir yer yok. Evka 6 Mahallesi’nin üst bölgesinde mesire alanı oluşturacağız. İlçemizde STK’ların, yöre derneklerinin olduğu bir demokrasi kampüsü kuracağız. Eski belediye binamızda bu çalışmayı yapmayı hedefliyorum. Halk marketlerini oluşturmak istiyorum. Çiğli’de 5 tane halk marketi açacağız. Yurttaşlar hem ucuz hem de kaliteli ürünlere daha rahat bir şekilde ulaşacak. Projelerimizle Çiğli cazip bir hale gelecek. Çiğli hak ettiği yere gelecek. Çiğli hak ettiği hizmeti alamıyor. Çöp tesisi, katı atık bertaraf tesisi, İZBAN Bakım Merkezi, otobüs son durağı Çiğli’de. Çiğli, İzmir’in bütün yükünü çekiyor. Aynı oranda hizmet alamıyor. Çiğli’ye hak ettiği hizmeti vermek istiyoruz.

YEREL KALKINMAYI SAĞLAYACAK VİZYONDUR

Yerel kalkınma çalışmalarınız neler olacak?

Yerel kalkınmayı sağlayacak olan vizyondur. İlçemizin İzmir içerisindeki duruma uyumlu ve daha ilerisine taşımak için gerekli olan vizyona ekip olarak sahibiz. Alanında yetkin ve başarılı teknik kişilere gerekli yetki ve sorumluluğu vererek projelerin oluşmasını sağlayacağız. Temel görevimiz olan alt yapı çalışmalarıyla özel sektörün de önünü açarak kalkınmayı daha ileri taşıyabiliriz.

YÜZ BİN OY HEDEFİM VAR

Oy oranı hedefiniz nedir?

14 Mayıs seçimlerinde 62 bin oy aldık. 169 bin seçmenimiz var. Aday olursam yüz bin oy hedefim var.

Eklemek istediğiniz bir konu var mı?

Belediye Başkanının görevi proje hazırlamak değildir. Proje teknik adamların işidir. Başkanda olması gereken özellik vizyondur. İlçemizin tüm sorunlarına hâkimiz. 20 yıldan fazladır belediyenin her kademesinde görev almış biri olarak, Çiğli’yi daha ileriye taşıyacak vizyona sahibim.