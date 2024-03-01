Çınartepe Mahallesi Muhtar Adayı Yeşim Bozkurt: Halkla birlikte yönetmeye talibiz

Değişime mahallesinden başlamak istediğini belirten İzmir’in Konak ilçesi Çınartepe Mahallesi Muhtar Adayı Yeşim Bozkurt, halkla birlikte yönetime talip olduklarını belirterek, “Asla karanlığa teslim olmayacağız” dedi.

Halil ERTUNÇ

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Gültepe Semti Çınartepe Mahallesi Muhtar Adayı Yeşim Bozkurt, çalışmalarını BirGün’e anlattı. Kadınların evlerinden çıkarak her alanda aktif olmaları gerektiğini ifade eden Bozkurt, “Halkla birlikte yönetmeye talibiz” diye konuştu. Bozkurt, kendisini şöyle anlattı: “56 yaşındayım. Aslen Karslıyım. Anadolu Üniversitesi İşletme mezunuyum. Maliye Bakanlığı’ndan 2020 tarihinde emekli oldum. Evliyim iki çocuk annesiyim. 1981 yılından beri İzmir’in Gültepe semtinin Çınartepe Mahallesi’nde yaşıyorum. Yaşadığım mahalleden de muhtar adayıyım.”

MAHALLE MECLİSİ

Çınartepe Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm sürecinin takipçisi olacağını ifade eden Bozkurt, “Kentsel dönüşümle ilgili başından beri çok fazla bilgi kirliliği var. Halkımızın doğru ve sağlıklı bilgiye ulaşımını odalarla da görüşerek kentsel dönüşümle ilgili teknik bilgiye sahip olan uzmanların halkımızı doğru ve sağlıklı bilgiye erişimini sağlayacağım. Seçildikten sonra kısa süre içerisinde oluşturacağımız mahalle meclisleriyle sorunları yerinde tespit ederek çözümünü birlikte sağlayacağız” diye konuştu. Muhtar olması halinde yapacağı çalışmalardan bahseden Bozkurt, “Yurttaşların komşuluk ilişkisinin daha da geliştirilmesini istiyoruz. Yurttaşların daha da sosyalleşmesini yapacağımız sosyal etkinliklerle sağlayacağız. Kadınlarımızın, yerel yönetimlerin yapmış olduğu sosyal etkinliklere eşit bir şekilde katılmalarını ve yararlanmalarını sağlayacağız. Çalışan kadınlarımızın çocuklarını bırakacakları kreşlerin mahallemizde de açılmasını sağlayacağız.” dedi.

KADINLAR AKTİF OLMALI

Bozkurt şunları dile getirdi: “Mahallemizde belediyenin açmış olduğu bir spor tesisi var. Kadınlarımızın bu tesisteki spor aktivitelerinden daha fazla ve etkin bir şekilde yararlanmaları için çalışacağım. Kadınların evlerinden çıkarak her alanda aktif olmaları gerektiğini düşünüyorum bunun için çaba sarf edeceğim. Mahallemizdeki çocukların, kadınların, yaşlıların sorunlarını, biz kadınlar daha yakından bildiğimiz için bir kadın olarak aday oldum. Mahallemdeki gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ederek sosyal haklardan eşit şekilde yararlanmalarını sağlayacağım. Değişime mahallemden başlamak istedim. Asla karanlığa teslim olmayacağız.”