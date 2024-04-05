Çocuk Bakımevi ve Oyun Sokağı açıldı

BirGün EGE

Seferihisar Belediyesi, Doğanbey - Payamlı Gündüz Bakım Evi ve Oyun Sokağını hizmete açtı. Güçlü bir toplumun güçlü bireyler yetiştirerek mümkün olacağını belirten Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, bunun için eşitlikçi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı.

Yetişkin, “Bu merkez yalnızca çalışan anneler için değil, çocuğunun sosyalleşmesini ve iyi bir eğitim almasını isteyen, ama fahiş fiyatlardan kaynaklı bu imkâna erişemeyen herkes için kurtarıcı olacak. Türkiye’ye de örnek olacak projemiz Çocuk Oyun Sokağı’nın ilk örneğini de açıyoruz. Burası, sokaklar güvenli olmadığı için evlerde akıllı telefonlara ve tabletlere mahkûm bırakılan çocuklarımızın başka çocuklar ile özgürce oynayabileceği bir sokak olacak. Bundan sonra da yeni Çocuk Oyun Sokakları yapacağız.” diye konuştu.