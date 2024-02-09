Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi bir yaşında

BirGün EGE

Turgutlu Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilke imza attığı Mustafa Kemal Mahallesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi bir yaşını doldurdu. Okul öncesi eğitimi ve üç öğün beslenme programı ücretsiz verilerek Türkiye’de bir ilke imza atılan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören minik öğrenciler hazırladıkları programları sundu. Birinci yıl kutlama programına katılan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Evren Erbaş, minik öğrencilerin heyecanlarını ve mutluluklarını paylaştı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Beş yıllık görev süremiz içerisinde yapmaktan gurur duyduğumuz bu projenin birinci yılını kutluyoruz. Projemizde dezavantajlı ailelerimizin yaşadığı bölgede Türkiye'de örneği olmayan bir uygulama yaparak 3-5 yaş arası çocuklarımıza eğitimi ve üç öğün beslenme programını ücretsiz veriyoruz. Çocuk Kültür Sanat Merkezimiz, Belediye Başkan Yardımcılarımız, öğretmenlerimiz ve ekibimiz ile birlikte en çok keyif aldığımız ve duygulandığımız projelerden biri oldu. İkincisini de Albayrak Mahallemize kurduk, mart ayının 15'i gibi açılışını yapmayı planlıyoruz. Sosyal belediyecilik gereği bundan sonraki projelerimiz de aynı şekilde hemşehrilerimize hizmet noktasında devam edecek” dedi.