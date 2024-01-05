Çocuk Senfoni Orkestrası yeni yıla ‘merhaba’ diyor

BirGün EGE

Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, 2024 yılını bir konserle karşılamaya hazırlanıyor. Orkestranın solistliğini Türk Halk Müziği’nin usta ismi Cengiz Özkan yapacak. 8 Ocak’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde halka açık gerçekleştirilecek konser, sanatseverlere müzik ziyafeti yaşatacak.

Ender Ünal ve Cüneyt Deniz’in orkestra eğitmenliğini üstlendiği, düzenlemelerini Oğuzhan Balcı’nın yaptığı konserde senfoni müziği eşliğinde çalınacak türkülerin yanı sıra film müzikleri ve Klasik Batı Müziği eserleri yer alacak. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, tüm İzmirlileri konsere davet ederek, “Dünya çapında müzisyenleri ülkemize kazandıracağına inandığımız Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestramız ile geleneksel kültürümüzün en değerli hazinelerinden Türk Halk Müziği eserlerini başarıyla seslendiren değerli sanatçımız Cengiz Özkan’ı bir araya getireceğimiz konsere vatandaşlarımızı bekliyoruz. Sanata meraklı çocuklarımızın ellerinden tuttuğumuz, Türkiye’ye örnek projemiz Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, büyümeye devam ediyor. Çocuklarımızla her zaman gurur duyuyoruz.” diye konuştu.