Çocuklara 10 ayda 80 bin litre süt desteği

BirGün EGE

Sosyal belediyecilik alanında çalışmalarını devam ettiren Kuşadası Belediyesi, kentte yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü giderek düşen dar gelirli kesimlerin 2-5 yaş arasındaki çocukları için geçen mart ayında, aylık 8 litre süt desteğinde bulunmaya başladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve eşi Duygu Günel'in öncülüğünde ‘Kuşadası'nda çocuklar lıkır lıkır süt içiyor’ sloganı ile hayata geçirilen projede, 10 ay geride kaldı.

Projede, süt dağıtım araçları ile ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalan Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri bugüne kadar yaklaşık 80 bin litre sütü ebeveynlerin evlerine imza karşılığında teslim etti. Kuşadası Belediyesi, her ay ortalama 1000 çocuğa süt desteğinde bulunuyor. Süt desteğinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler ‘sutdestegi.kusadasi.bel.tr’ adresinden ve 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Yüksek nitelikli protein, yüksek oranda kalsiyum ve pek çok besleyici öğeyi içinde barındıran sütün, çocukların fiziksel ve zekâ gelişimine önemli katkısı bulunuyor.