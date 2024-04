Cumhuriyet çocukları 23 Nisan konseri verdi

BirGün EGE

Narlıdere Belediyesi’nin, Çocuk Senfoni Orkestrası, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’ndeki 23 Nisan konseriyle sanatseverlerden yine tam not aldı. Konser sonrasında öğrencileri ve hocaları tebrik için sahneye çıkan Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Bu konserde sizlerle olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Öncelikle bu harika birlikteliğin ortaya çıkmasında büyük emeği olan önceki dönem Belediye Başkanımız Sayın Ali Engin’e teşekkür ediyorum. Hocalarımızı, velilerimizi ve her biri Cumhuriyet aşkıyla büyüyen orkestramızın her bir ferdini tebrik ediyorum” dedi.

Uzun, “Burada yüzünü Batı’ya dönmüş Cumhuriyet çocukları ile birlikteysek, bugün 32 yaşında bir Türk genci sizlerin karşısında belediye başkanı olarak durabiliyorsa bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Milli Mücadele kahramanlarına borçluyuz. Bizlere laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni miras bıraktıkları için kendilerine şükranlarımızı sunuyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.