Cumhuriyet’in 100. yılı için yelkenler fora

BirGün EGE

Narlıdere, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı ve İzmir’in kurtuluşunun 101. yılında ‘İzmir’in Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları’ ile 4. Narlıdere Belediyesi Deniz Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Yelken Federasyonu’nun İzmir Türk Koleji (İTK) Yelken Kulübü’nün katkılarıyla düzenlediği İzmir’in Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları, 15-16-17 Eylül’de yapılacak. Bugün saat 13.00’da Altıevler Mahallesi’ndeki İTK Yelken Kulübü’nden başlayacak ve 200’den fazla sporcunun katılacağı, 3 gün sürecek yarışların ödül töreni ise 17 Eylül saat 17.30’da İTK Yelken Kulübü gerçekleştirilecek.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Sporu teşvik etmeyi ve sporcu nesiller yetiştirmeyi vazifemiz olarak görüyoruz. Bir deniz kenti olan Narlıdere’mizde yelken sporu yaygınlaşmalı. Geleneksel hale getirdiğimiz 4. Narlıdere Belediyesi Deniz Festivali ve ev sahipliği yaptığımız İzmir’in Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları da bu amacımıza hizmet ediyor. Narlıdere’de yelkenler kurtuluşun kahramanlarına saygı için açılacak. Herkesi bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.