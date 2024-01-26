CV Bank, 2023 yılında 997 kişiyi iş sahibi yaptı

BirGün EGE

Gaziemir Belediyesi, CV Bank biriminde verdiği hizmetle iş arayışındaki yurttaşlara destek oluyor. CV Bank biriminde özel bir yazılımla kayıt altına alınan yurttaşların özgeçmişleri, personel arayan firmalarla paylaşılıyor. Verdiği kariyer danışmanlık hizmeti ile iş arama sürecinde olan vatandaşların hedefledikleri işe ulaşmalarına ve kariyer planlaması yapmalarına yardımcı olan CV Bank, düzenlediği toplu iş görüşmelerinde iş arayanlarla, işletmeleri bir araya getiriyor.

2023 yılında bin 870 kişinin CV kaydını alan birim, bu özgeçmişleri 11 bin 737 kez işletmelerle paylaştı. Her ay ortalama 75 kişiyi iş sahibi yapan CV Bank biriminin organize ettiği iş görüşmeleri sonucunda 2023 yılında 997 kişi yeni işine kavuştu. CV Bank’ta özgeçmiş oluşturmak isteyen yurttaşlar, Gaziemir Belediyesi Ana Hizmet Binası ile Sarnıç Hizmet Binası’ndaki birimi ziyaret ederek ya da çevrim içi kayıt oluşturabiliyor. CV Bank, belediyenin mobil uygulaması ve e-belediye üzerinden de hizmet veriyor. Özel bir yazılımla kayıt altına alınan bu özgeçmişler, Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) ve Sarnıç’taki sanayi kuruluşları başta olmak üzere İzmir genelinde ve çevre illerde faaliyet gösteren işletme ve firmalarla paylaşılıyor.