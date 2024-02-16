Dağ fare bile doğurmadı

AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ’ın vaat ettiği projelerin yıllardır tamamlanamayan ve mahkeme tarafından iptal edilen projeler olduğu ortaya çıktı. CHP’li milletvekili Yücel, tepki gösterdi.

Mahir KANAAT

AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, projelerinin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Partisinin ismini ve logosunu kullanmadan sürdürdüğü yerel seçim çalışmalarında Dağ, yıllardır tamamlanamayan ve mahkeme tarafından iptal edilen projeleri yeniden tanıttı.

Projeler arasında en dikkat çekenlerden bir tanesi ise bir dönem İzmir’de tartışmalara neden olan İzmir Körfez Geçiş Projesi oldu. Dağ, seçilmesi halinde projenin hayata geçirileceğini kaydetti. Bu proje 12,6 kilometre, gidiş geliş 3 şeritli yol, 6,9 kilometresi deniz geçişi olmak üzere 4 bin 175 metre körfez deniz köprüsü ve yapay ada içeriyor. Proje ilk olarak 2014 tarihindeki yerel seçimlerde AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın '35 İzmir, 35 Projesi” içerisinde yer aldı. Yıldırım seçilmese de projenin hayata geçirilmesi için adım attı. Proje için 4 Nisan 2017’de çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verildi. TMMOB, EGEÇEP, Doğa Derneği ve 85 yurttaş yürütmenin durdurulması ve projenin iptali için dava açtı. Açılan davalar sonucunda İzmir 3. İdare Mahkemesi, 30 Ekim 2018'de ÇED kararını iptal etti.

Dağ, İzmir’in en büyük sorunun trafik olduğunu belirterek ‘yol’ vaat etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 16 milyar 131 milyon liralık ulaşım yatırımına merkezi bütçeden 3 bin lira ödenek ayrılmasına değinmeyen Dağ, CHP'li büyükşehir belediyesini hedef aldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) işlettiği İZBAN raylı hattı için de konuşan Dağ “İzban’ı 9 vagona çıkararak buradaki izdihamı sona erdireceğiz.” dedi. Ancak İZBAN nadiren 6 vagonla hizmet verirken çoğunlukla 9 vagonla hareket ediyor.

Öte yandan geçen günlerde Dağ, seçilmesi halinde suda yüzde 50 indirim sözü verdi. Dağ’ın vaadine cevap veren CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekilli Deniz Yücel, “AKP’nin İzmir Adayı Hamza Dağ’ın ve Eyyüp Kadir İnan’ın yüzde 50 su indirimini İzmirlilere adeta bir rüşvet gibi sunmaları, tam da AKP iktidarına yakışan bir anlayış. Madem seçimden sonra suya yüzde 50 indirim yapabiliyorsunuz, o zaman adama sormazlar mı neyi bekliyorsunuz diye? Mevcut AKP’li büyükşehir belediyelerinin olduğu tüm illerde neden suya yüzde 50 indirim yapmıyorsunuz? Niye seçimi bekliyorsunuz? İzmir kıyılarına, doğasına göz dikenlere geçit vermez. İzmir, CHP’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yönetilmeye devam edecek. Kimse boş hayallere kapılmasın” açıklamasında bulundu.