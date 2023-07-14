Datça’da kesintisiz içme suyu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça Betçe bölgesinde tamamladığı 45 milyon lira tutarındaki içme suyu temin projesinin açılış törenini gerçekleştirdi. Başkan Dr. Osman Gürün, “Söz vermiştik, tuttuk” dedi.

BirGün Ege

Muğla’nın Datça ilçesi Betçe bölgesine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 25 kilometrelik içme suyu hattı tamamlandı. 45 milyon liraya mal olan proje ile Mesudiye, Sındı, Yaka ve Yazı mahallerine kesintisiz olarak su verilmesini sağlayan yatırımın açılış töreni Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ev sahipliğinde Sındı Mahallesi’nde gerçekleşti. Yapılan bu yatırım ile kışın 5 bin yaz aylarında ise turizm sezonu ile yaklaşık 15 bin olan nüfusa hizmet verilebilecek.

Projenin bölge halkı için çok önemli olduğunu ve kesintisiz su sağlanacağı için çok mutlu olduklarını söyleyen Cumalı Mahalle Muhtarı Semih Çuhadar, “Çok sıkıntılı günler geçirdik. Bana göre bu 100 yıllık bir proje. Yer altı sularımız çok tuzluydu. Büyükşehir Belediyemiz suyu Karaköy’den getirdi. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederim” dedi.

Mesudiye Mahalle Muhtarı Cüneyt Aydemir de, “Bugün gerçekten çok mutluyuz. Betçe bölgesinin su sorunu kanayan bir yaraydı. Susuzluk hayattaki en kötü şey. Su olmayınca yaşam olmuyor. Dolayısıyla suyun gelmesinden çok mutluyuz. Bazı engeller çıkmasına rağmen bu gün suyumuz geldi. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Datça Belediyesi’nin bütçesi ile içme suyu projesini yapmasının imkânsız olduğunu belirten Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, “Bu zamana kadar bu suyu dört gözle bekleyen 5 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

HER İLÇEYE EŞİT HİZMET

Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçeye ayrımcılık yapmadan hizmet götürdüklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Bizim için halka hizmet önemlidir. Datça’nın içme suyu için büyük sıkıntılar yaşadık. Farklı kurumlardan farklı finansman kaynakları aradık. Ancak elbette beklenen desteği alamadık ve kendi bütçemizden buradaki sorunu çözmeye karar verdik. Projelerimizi hazırlayıp finansmanımızı sağladıktan sonra çalışmaları başlattık ve hızlı bir biçimde tamamladık” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürün, Muğla’nın turizm merkezi olması nedeniyle yaz aylarında büyük nüfus artışı yaşandığını ve projelerini buna göre yaptıklarını söyledi.

Gürün şunları dile getirdi: “Datça Betçe içme suyu projesi 45 Milyon liraya mal oldu. Burası için 24 bin metre içme suyu şebekesi yapıldı. Yarımadanın içme suyu ile ilgili sorununu çözüme kavuşturduk. Biz bu yatırımı sadece kış nüfusuna göre değil Datça’nın yaz nüfusuna göre yaptık. Yazın ve kışın hiçbir sorun olmadan su akacak. Datça’da içme suyunun yanı sıra yol, sağlık, sosyal ve kültürel çalışmalarımıza da ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda Datça’da 2014 yılından bu yana güncel rakamlarla 208 milyon liralık yatırım gerçekleştirmişiz. Muğla il genelinde toplam 5 milyar 149 milyon liralık yatırım gerçekleştirmişiz. Muğla’da en fazla yatırım yapan resmi kuruluş Muğla Büyükşehir Belediyesidir. Bu rakamı güncel değerlendirmeye aldığımızda 9 milyar 262 milyon liradır.”