Datça’da talan sezonu açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Muğla’nın Datça ilçesinde denize sıfır özel çevre koruma bölgesi ve doğal sit alanını günübirlik alan işletmeciliğine kiraladığı açığa çıktı.

Aycan KARADAĞ

Ege kıyılarında talan 2024 yılında da devam ediyor. Ülkenin birçok yerinde denize girmek imkânsız hale geldi. Ege kıyıları başta Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Anonim şirketi (MUÇEV) olmak üzere özel işletmeler tarafından hızla işgal edilerek halka kapatılıyor. Anayasa ve kıyı kanununa göre halkın kullanımına açık olması gereken koylar ve plajlar özel işletmeler tarafından kiralanarak veya işgal edilerek halkın ücretsiz kullanımına kapatılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Muğla’nın Datça ilçesinde denize sıfır özel çevre koruma bölgesi ve doğal sit alanını günübirlik alan işletmeciliğine 3 yıllığına kiraladığı ortaya çıktı. 30 Ocak 2024 tarihinde yapılan ihalelerin sonuçları ise açıklanmadı.

İhaleler şu şekilde oluştu:

• Yaka Mahallesi, Palamutbükü mevkii Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi ve ikinci derece doğal sit alanı sınırları içerisinde 394 metrekare içerisinde işletme olacak. Kira tahmini bedeli 350 bin lira.

• Yaka Mahallesi, Palamutbükü mevkii Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi ve ikinci derece doğal sit alanı sınırları içerisinde bin 50 metrekare içerisinde işletme olacak. Kira tahmini bedeli 450 bin lira.

• Emecik Mahallesi, Güllük Mevkii Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Alanı Sınırları içerisinde 5 bin 408 metrekare içerisinde işletme olacak. Kira tahmini bedeli 1milyon 970 bin lira.

KIYILAR HALKINDIR

Geçen yıl mart ayında Datça’da kurulan Şezlongsuz Datça İnisiyatifi, “Kıyılar halkındır” diyerek Datça’da kıyıların hukuksuz bir şekilde kiralanmasına karşı mücadele başlattı. Bu mücadele büyüyerek devam etti.

Şezlongsuz Datça İnisiyatifi’nden Nurperi Uyanık, BirGün’e yaptığı açıklamada, sahillerin ve denizin Anayasa’nın 46. maddesine göre halka açık olduğunu, kimsenin sahilleri halka kapatıp yasaklayamayacağı, plajlara girişlerde zorbalıkla para alınamayacağı, sahillerin halka kapatılamayacağı yasalarda kayıtlı olduğunu belirterek bunun kanuni bir hak olduğunu söyledi.

Uyanık “Kıyılarımız her gün elimizden gidiyor. Başta MUÇEV olmak üzere birçok şirket kıyıları hukuksuz şekilde işgal ediyor. Kıyılar halkındır. Anayasal hakkımızdır. Bu yüzden biz de kıyılarımızı korumak için mücadele ediyoruz. İlçemizde geçen yıl Şezlongsuz Datça İnisiyatifi’ni kurduk. Nöbetlere başladık. Sadece bizim olanı, yaşam alanımız kıyıyı savunuyoruz. Kıyılarımızda nasıl yaşıyorsak, bunu sürdürüyoruz. Biliyoruz, canlı cansız, kıyılar tüm varlıkların ortak yaşam alanıdır. Bu kiralamalar ilgili de bölgede yaşayan yurttaşlar olarak bir araya geleceğiz ve değerlendireceğiz. Kıyılarımızı koruyacağız” diye konuştu.