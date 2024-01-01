Dayanışmadan hak temelli siyasete: Umutsuzluk içinde bir damla umut yılı

Dayanışma Gönüllüleri ile Hatay’da erzaktan kitaba, sudan tohuma dayanışmayı örgütleyen, dayanışmadan hak temelli siyaseti Hatay Depremzede Derneği ile ortaya koyan, devamında Dayanışma Kooperatifi ile tencerelik tarım yapan Hatay’lı küçük çiftçilere yıkımın içinde bir umut yaratan hareketin yılıydı 2023… Şimdi Hatay’ı yeniden kurma sorumluluğuyla kalbi bizlerle atanların yeni yılı başlıyor. İyi seneler.

Can ÇİÇEK

Hatay için yıkım yılı olarak başladı sene; şimdi yıkımın içinden dayanışmayı, dayanışmadan hak temelli siyaseti, siyasetten umudu ve yaşamı yeniden kurduğumuz bir yılı geride bırakıyoruz.

Hatay’ın genelinde depremin ilk ânından itibaren sahada çalışan, örgütlü davranan, halkla dayanışan, halkın içinde bulunduğu sorunların nasıl çözüleceğini halka gösteren Dayanışma Gönüllüleri hareketinin de yılıydı. Devletin yetersiz kaldığı, sahada olmadığı her mahallede inisiyatif alan sol, yıkımla, enkazla, yakınlarını kaybeden insanların travmalarına, acılarına karşı yeniden yaşamın umudu, birlikte iyileşmenin adresi oldu.

Dayanışma Gönüllüleri, 1999 depreminden sonra kuruldu. 6 Şubat 2023 depreminin ardından aynı anlayıştaki gönüllü ekibi Dayanışma Gönüllüleri faaliyetini yeniden devreye soktu. Maraş, Antep, Malatya, Adıyaman gibi kentlerde arama kurtarma faaliyeti yapan binlerce gönüllü, zamanla depremin en yıkıcı etkilerinin yaşandığı Hatay’a odaklandı.

Dayanışma Gönüllüleri Hatay Koordinasyon Merkezi’nde yapılan planlama ile 2 stratejik nokta; İskenderun ve Defne’de hareket ve lojistik merkezleri kuruldu. Depremin ilk zamanları arama kurtarma süreçlerine destek olan Dayanışma Gönüllüleri, bölgede erzak dağıtımı, başta köylerde kalanlar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine çadır ulaştırma faaliyeti, mobil tuvalet ve duşluk kurma faaliyetlerine öncülük etti.

TENCERELİK TARIM DEVAM ETTİ

Dayanışma Gönüllüleri, Çiftçiler Sendikası Çiftçi Sen ile birlikte çiftçilerin, küçük üreticilerin topraklarından koparılmalarına karşı tohum, fide, gübre, yem dayanışmasını hayata geçirdi. Köylerde tarımsal üretimin, tencerelik gıda üretiminin devamı sağlandı. Hatay dışından gelen TIR’lardaki erzak ve su başta olmak üzere çeşitli lojistik malzemeler önce Defne ve İskenderun’da bulunan merkezlere aktarıldı. Burada depremzedelerden alınan ihtiyaç listelerine göre tasnif yapılıp dağıtım sağlandı. İhtiyaçlar boyut değiştirmeye başladığında Dayanışma Gönüllüleri değişen ihtiyaçlara uygun olarak üyeleri arasından avukat, sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve psikiyatristleri bölgede görevlendirmeye başladı. Çadır kentlerde hak sahipliği başta olmak üzere çeşitli hukuki bilgilendirmeler yapılıp hukuk buluşmaları, beraberinde yaşanan travmaların hafifletilmesi amacıyla psikososyal buluşmaları düzenlendi. İskenderun ve Defne’de çocuklar için kreş, çeşitli bölgelerde günde 7-8 bin kişiye hizmet verebilen endüstriyel tipte arıtma suyu sağlayan cihazlar kuruldu.

Gençler başta olmak üzere depremzedelerin yaşadıkları travmaların spor yoluyla azaltılması amacıyla bisiklet dağıtımı gerçekleştirildi. Her iki merkezde depremzedelerin 7/24 kullanımına açık çamaşırhaneler kuruldu. Dayanışma Gönüllüleri’nin Hatay Defne’de kurduğu 16 konteynerlik yaşam alanında 11 konteyner depremzede aileleri ağırlarken misafirhane, çamaşırhane, mutfak ve teknoloji sınıfı gibi ortak alanlar depremzedelere kapılarını açtı.

DEPREMZEDELER BİRARAYA GELİYOR

Dayanışma Gönüllüleri, bu süreçte dayanışmayla birlikte hak temelli siyaset tarzını da önüne hedef koydu. Depremden ağır şekilde etkilenen yurttaşların haklarını birlikte savunmaları için mahalle bazlı buluşmaları sağlayan Hatay Depremzede Derneği’ni resmen kurdu.

2024 SORUMLULUK YILI

Dayanışma Gönüllüleri, bölgede aynı zamanda işini kaybeden depremzedeler için bir gelir modeli oluşturmayı amaçlıyor. Bunun için kadınları ekonomik olarak destekleyecek olan, başta ekolojik ve sağlıklı gıda üreten, Hatay halkının nitelikli konutlarda barınması için faaliyet yürütecek olan Hatay Dayanışma, Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni kuruyor.

Şimdi 2024 yılı bu büyük sorumlulukla başlıyor. Türkiye’nin her noktasında kalbi Hatay’la atan, Hatay’ı yeniden kurma irademize güç veren dostlarımızın yeni yılı, umut yılı kutlu olsun.