Demirci Koyu şimdilik kurtuldu

İzmir'in Urla ilçesindeki Demirci Koyu’nun olduğu bölgede jeotermal kaynak aramak için başlatılan ÇED süreci sonlandırıldı. Avukat Şehrazat Mercan, proje için verilen ruhsata karşı dava açtıklarını söyledi.

Mahir KANAAT

İzmir’in Urla ilçesinde sit alanı olan Demirci Koyu’nun olduğu bölgede jeotermal kaynak aramak için başlatılan çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci sonlandırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sürecin sonlandırılmasıyla ilgili yaptığı duyuruda, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün projeyle ilgili verdiği görüş doğrultusunda olduğunu belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ''İzmir İli, Urla İlçesi, Demircili Mahallesi Mevkiinde RSC Elektrik Üretim İnş. Tur. A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Jeotermal Amaçlı Kaynak Arama Sondajı (3 Adet)" projesi ile ilgili olarak İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün görüşü doğrultusunda ÇED Yönetmeliği'nin 5. maddesi 2 (a) bendi gereği ÇED süreci sonlandırılmıştır” denildi.

RUHSAT YARGIDA

Avukat Şehrazat Mercan, jeotermal arama için sondaj ruhsatına karşı dava açtıklarını belirtti. Mercan, “Verilen kararda çok sayıda yurttaş dilekçesinin işe yaradığını düşünüyorum. Ayrıca, Klozemenai kazı hocaları Yaşar Ersoy ve Elif Koparal da karşı olduklarını ilgili makamlara bildirmiş olmalılar. Ancak biliyorsunuz; arama ruhsat sahası geniş ve arkeolojik sit alanlarına uzak mesafelerde, yeni sondaj kuyuları için, yeni ÇED süreçleri başlatılmasına bir engel yok. Bunun kökten çözümü, arama ruhsatı davamızın kazanılması ile olur. Davada esasa girildi. Ara karar ile davalı idarenin savunması istendi. Ayrıca davayı açtıktan sonra vekaletnamesini bize ulaştıranlar için de müdahale dilekçelerini vermiştik. Takibi ve tedbiri elden bırakmamak lazım. Uzman raporları için de çalışıyoruz” diye konuştu.

SİT ALANINDA

RSC Elektrik Üretim şirketi, Demirciler Koyu’nun da olduğu 4 bin 863,41 hektarlık alanda 3 tane jeotermal sondaj kuyusu açılması için 15 Mayıs 2023 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Sondaj kuyuları orman, ikinci ve üçüncü derece arkeolojik sit alanında yapılmak isteniyordu. Öte yandan proje alanında zeytinlik alanlarda bulunuyordu.

Şirket, Artes Enerji Şirketi Grubu bünyesinde yer alıyor. Artes Enerji Şirketi Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ise Haydar Arda Çakmak. Çakmak geçmiş dönem İYİ Parti’nin Genel İdare Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.