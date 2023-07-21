Depremzede çocuklara destek

Zeynep KALYONCU

Özgürlüğe Pedal Bisiklet Topluluğu ve Dayanışma Gönülleri aracılığıyla temmuz ayının başından itibaren hayata geçirilen bisiklet dayanışması, artan desteklerden ötürü 30 Temmuz’a kadar uzatıldı. Defne ve İskenderun’da kurulması planlanan bisiklet alanları için Şişli ve Maltepe belediyeleri de katkıda bulunacak. Dayanışma Gönüllüleri’nden Halil Ertunç, depremin ikinci gününden itibaren Hatay’da dayanışma faaliyetlerinde bulunduklarını söylerken, katılımın yoğun olmasından dolayı kampanyayı uzattıklarını kaydetti. Ertunç, destek vermek isteyenlerin kullanmadıkları veya yeni aldıkları bisikletleri 30 Temmuz’a kadar gönderebileceklerini belirtti.

Ertunç, “Şu ana kadar 50’nin üzerinde ikinci el ve yeni bisiklet desteği oldu. Şimdi ise belediyelerimizden gelecek olan katkıları bekliyoruz. Şişli ve Maltepe gibi belediyelerimiz kampanyamıza bisiklet desteği vereceklerini belirterek kuracağımız bisiklet park alanlarının yapımına da katkı sağlayacakları vaadinde bulundular. Ayrıca uluslararası bir kuruluş, yaklaşık 200-250 bisiklet yardımı yapacağını somutlaştırdı. Bunun yazışmaları sürüyor” dedi.

Ertunç, “Deprem sonrası 2 bin 300 kişiye yakın her gün yemek verdik, hijyen malzemeleri mahallelere dağıtıldı ve 700’ün üzerinde çadır kuruldu. 120 öğrencilik konteyner eğitim alanında LGS için sınava hazırlık kursları düzenledik. Kampüsümüzde bursluluk sınavı hazırlığı sürüyor. Kreş faaliyetimiz var. Çocuklar için ‘Bilim ve Sanat Atölyesi’ çalışması yapıyoruz. 40 çamaşır makineli çamaşırhanemiz ve 21 duş ünitemiz var. Yaşanan hukuki ve teknik sıkıntıları çözmek amaçlı bir dernek ve üretici kooperatifi kurma çalışmamız var. Kooperatif için satış malzemeleri ve konteynerler hazır halde” dedi.

Dayanışmaya destek olmak isteyenler, İzmir Dayanışma Gönüllüleri’nin sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçebilirler.