Depremzede Lilit’in artık sıcak bir yuvası var

BirGün EGE

Depremlerin ardından, Hatay’da enkazdan kurtarılan dişi köpek, İzmir’de sıcak bir yuvaya kavuştu.

Lilit’i sahiplenen Kevser Şükran İbiş ile Şevki Batuhan Köroğlu, onunla yeni bir hayata başladıklarını söyledi.

İbiş, Lilit’i gördüğünde farklı duygulara kapıldığını anlatırken, “Onu görünce her şey değişti ve ‘Benim çocuğum olmalı’ diye düşündüm. O anki duygumu anlatamam. Birlikte çok mutluyuz. Yaşadığı acıları unutturmaya çalışıyoruz. Biraz zorlanıyoruz ama umarım birlikte başaracağız. Umarım o da memnundur hayatından” dedi. Şevki Batuhan Köroğlu ise, “Evlilik hazırlığında olduğumuz için hayvan sahiplenmeyi düşünmüyorduk. Evimize geçtikten sonra sahiplenmeyi planlıyorduk. Ancak onu gördükten sonra her şey değişti. Çok mutluyuz. Henüz depremin etkilerini tam olarak atlatamadı. Sosyal anksiyetesi var” diye konuştu.