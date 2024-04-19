Depremzedelerden Özhaseki’ye kredi tepkisi

Halil ERTUNÇ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Dünya Bankası’ndan aldığımız 14,2 milyar liralık özel krediyi Hatay için kullanacağız. Projelerimiz hazır, ihalelere çıkacağız” dedi. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Kurucu Başkanı ve CHP’nin Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi Haydar Özkan, Özhaseki’nin açıklamasına tepki gösterdi.

Özkan, “Dünya Bankası’ndan alınan kredi 2020 yılında gerçekleşen depremden önce İzmir, İstanbul ve Manisa için istenmiş. Üzerine deprem oldu ve İzmirli depremzedelerin bu krediye ihtiyacı var. Hatay’a gereken destek verilsin ama İzmir’in depremzedesi depremzede değil mi? Yaklaşık 4 yıldır İzmirli depremzedelerin evi yok. Orta hasarlı ve az hasarlı evi olanlar ne yapacağını bilemiyor, ortada kaldılar ama bu insanlardan deprem vergisi alınmaya devam etti. İktidarın İzmir’e bakışı zaten yıllardır belli ve şu anda seçimi kazandıktan sonra alınan parayı Hatay’a götürecekler. Cumhurbaşkanı zaten açıklama yaptığında oy verilen yere hizmet gideceğini açıklamıştı. Biz İzmirli depremzedeler olarak destek bekliyoruz” dedi.