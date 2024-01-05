Depremzedelere mandalina desteği

BirGün EGE

Seferihisar Belediyesi, kış aylarının gelmesiyle depremin vurduğu Malatya Doğanşehir’de konteyner kentte yaşamını sürdüren depremzedeler için 15 ton mandalinayı, bölgeye ulaştırdı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Deprem bölgesine desteğimizi asla geri çekmeyeceğiz” dedi. Deprem felaketinin üzerinden bir yıla yakın süre geçmesine rağmen, depremin vurduğu şehirlerde yaşayan vatandaşlar, konteyner kentlerde soğuk kış mevsimiyle mücadele ediyor.

Bölgeye desteğini sürdüren Seferihisar Belediyesi, Malatya’nın Doğanşehir ilçesine 15 ton mandalina ulaştırarak, konteyner kentteki depremzedelere dağıttı. İlk günden bu yana deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara yardım ettiklerini belirten Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “2023 yılının başlarında ülkemizin yaşadığı acı günün izlerini hâlâ taşırken, onlardan desteğimizi eksik etmedik. Depremzede kardeşlerimize kol kanat germeyi ihmal etmedik. Memleketimizin şifa kaynağı mandalinaları bu soğuk kış günlerinde depremzedeleri hastalıklardan korusun, güç ve kuvvet versin” dedi.