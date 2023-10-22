Dijital platformlarda son dönemde yayınlanmış olan çeşitli filmler

Tuna Yüksel - @tunayuxel, Yönetmen, Yazar, Sinema Eleştirmeni

KARANLIK GECE – NETFLIX

Son dönemin en başarılı yönetmenlerimizin başında olan Özcan Alper imzası taşıyan Karanlık Gece filmi, yedi yıl önce terk ettiği kasabasına geri dönen İshak adlı gezgin bir müzisyeni merkeze alıyor. Yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabaya ölmek üzere olan annesine veda etmek için geri dönen İshak, yeni sene önce gerçekleşen linç olayından dolayı duyduğu suçluluk ve vicdan azabıyla mücadele etmektedir. Bu mücadele, onun kasaba halkıyla yüzleşmesine neden olur. Geçtiğimiz senenin en iyi iki yerli filminden biri olan Karanlık Gece, çok sert, çok karanlık ve çok etkileyici bir film olarak izlenmeyi kesinlikle hak ediyor. Filmin başrolünde yer alan Berkay Ateş’in oyunculuğu ise kendine hayran bırakıyor.

BECKHAM – NETFLIX

Ünlü eski futbolcu David Beckham’ın hayatını konu edinen Beckham belgeseli, son dönemin en iyi belgesellerin başında geliyor. Dört bölümden oluşan bu belgesel, hikâye anlatımı, anlatım dili, arşivi, doğru isimlerle yerinde röportajlarıyla adeta belgesel dersi olarak da görülebilir. Yakışıklılığı sayesinde futbolculuğunun hakkı verilmeyen Beckham’ın futbolculuğuna bir saygı duruşu da olan bu belgesel futbolcunun popüler kültürdeki imajını da irdeliyor. David Beckham ve eşi Victoria Beckham ile olan ilişkilerini de detaylıca anlatan bu mini serinin futbolu sevmeyenlerin bile seveceği kalitede bir iş olduğunu söyleyebilirim.

DÖNÜŞ - MUBI

Rus yönetemen Andrey Zvyagintsev imzası taşıyan 2003 yapımı Dönüş (The Return) filmi Mubi Türkiye’de yeniden gösterime girdi. Benim çocukluğumda televizyonda izleyip adeta büyülendiğim bu filmi, yıllar sonra izlediğimde tekrar aynı etkiyi yaratmayı bilmişti. Babasız büyüyen İvan ve Andrey adlı iki küçük erkek çocuğunu merkezine alan bu film; 12 yıl sonra geri dönen babalarıyla birkaç günlüğüne balık tutmaya tatile çıkmalarını ve başta heyecanlı başlayan bu tatilin büyük bir gerilime dönüşmesini anlatıyor. Başyapıt sayılabilecek bu filmin, yönetmenin ilk filmi olduğunu da eklemeden geçmek istemem…

BALİNA - TOD

Olay yönetmen Darren Aronofsky imzası taşıyan Balina (The Whale) filmi, 17 yaşındaki kızıyla yeniden bağ kurmaya çalışan 270 kiloluk bir adamın hikâyesini anlatıyor. Samuel Hunter’ın 2012’de yayımlanan oyunundan uyarlanan bu film, izleyenleri adeta ikiye bölmüştü. Filmin başrolünde yer alan Brendan Fraser, burada gösterdiği etkileyici oyunculuğuyla geride bıraktığımız senenin Oscar Ödül Töreni’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmayı başarmıştı. Aynı ödül töreninde En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı ödülünün de sahibi olan Balina filmi, tek mekânda geçmesine rağmen oldukça etkileyici bir film olma özelliğini taşıyor.

ELA İLE HİLMİ VE ALİ - BLU TV

Kısa filmleriyle tanınan Ziya Demirel’in (tek başına yönettiği) ilk uzun metraj filmi olan Ela ile Hilmi ve Ali; uzun yıllardır hocalık yapan Ali’nin, depremzede olan kendinden yaşça küçük karısı Ela’yı ve apartman görevlisinin ikidir sınıfta kalan Ela ile yaşıt oğulları Hilmi’yi ele alıyor. Filminin adının söylenmesi ve hatırlanması oldukça zor olan bu film, festivallerde oldukça büyük beğeni toplamıştı. Serkan Keskin, Ece Yüksel ve Denizhan Akbaba’nın oyunculuk performanslarıyla da dikkat çeken bu filme, festival filmlerine ilgi duyan izleyiciler bir şans verebilir.

PASAJLAR – MUBI

Mubi’de yayınlanan Pasajlar filmi, yönetmen olan Tomas’ın Agathe adında bir kadınla birlikte olmasının ardından bunu kocasına anlattıktan sonra bu üçlü arasındaki tutkulu, kıskanç ve narsist bir ilişkiyi anlatıyor. Ira Sachs imzası taşıyan bu film, Franz Rogowski, Ben Whishaw ve Adèle Exarchopoulos gibi isimlerin güçlü oyunculuklarıyla da izlenmeye değer son dönemin en akılda kalan işlerinden birine dönüşüyor.