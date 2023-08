Dindar kuşak, jeopolitik emeller, Dünya Gençlik Günü

Prof. Dr. Ali ARAYICI/Paris

Dünya Gençlik Günü (WYD), hem dini hem de jeopolitik amaçlarla oluşturuldu. Dünyanın dört bir yanından bir milyondan fazla Hristiyan dinine mensup genç, Papa Francis'in de ziyaret edeceği WYD vesilesiyle 1-6 Ağustos tarihleri arasında Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir araya geldi. Tarihçi Charles Mercier'e göre Soğuk Savaş'ın sonunda oluşturulan WYD'nin bu yılki etkinliği, Kilise tarihi üzerine olan dersler açısından çok zengin ve önemli.

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da düzenlenen etkinlikte pek çok inançlı insanın, bir araya gelip Papa Francis'i bir an da olsa görmek açısından önemli bir fırsat. Haziran ayı başında, karnından ameliyat olan ve sağlık durumu hassas olan Papa'nın kilise ziyaretine olabildiğince dolu bir gündem damgasını vuracak. Dinsel içerikli bilgilerle ilgili, yaklaşık yirmi toplantı ve on bir konuşma etkinliğinin olacağı dile getiriliyor.

BULUŞMANIN AMAÇLARI

Dünya Gençlik Günü (WYD), ilk kez 1984 baharında, "kutsal yılın" sonunda, birkaç Katolik hareketinin desteklediği, yaklaşık üç yüz bin katılımcıyı bir araya getiren bir "gençlik jübilesi" oldu. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kararlaştırılan, Uluslararası Gençlik Yılı kapsamında, 1985 baharında İtalya'nın başkenti Roma'da yeni bir toplantı düzenlendi.

1985 yılı sonunda John Paul II, WYD'nin tamamen kurumsallaşmasını ve yasal statüye kavuşmasını sağladı. Adını ise, "Dünya Gençlik Günleri" olarak koydu. Bu haliyle WYD'nin, ilk etkinliği 1987'de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleşti.

Bu yıl Lizbon'da 1 Ağustos’ta başlayan ve 6 Ağustos’a kadar devam edecek WYD buluşmasında dünyanın dört bir yanından bir milyondan fazla genç Katolik Papa Francis'i karşılamaya hazırlanıyor. WYD, sosyoloji ve Kilise tarihi dersleri açısından da önemli. Bordeaux Üniversitesi çağdaş tarih öğretim üyesi ve “Kilise, Gençlik ve Küreselleşme” kitabının yazarı Charles Mercier, konuyla ilgili eserinde önemli bilgilere yer veriyor.

KİLİSENİN HEDEFLERİ

Dünya Gençlik Günü (WYD), daha önceki yıllarda Paris'te, Köln'de, Madrid'de ve Hristiyan dünyasının başka kentlerinde milyonlarca insanın katılımıyla kutlandı. Lizbon'daki buluşmaya da 1,5 milyondan fazla Hristiyan gencin katılması bekleniyor.

WYD ilan edilişinde kilisenin pek çok hedefi vardı. Proje, Katolik Kilisesi tarafından 20. yüzyıl boyunca özellikle 18-30 yaşları arasında bulunan gençlere ulaşmak ve onların beyinlerini daha genç yaşlarda yıkamak için uygulanan daha geniş bir stratejinin parçası.

Hristiyan dünyasında, laikleşme hareketinin önemli ölçüde yaygınlaşması ve bireylerin güçlendirilmesi Katolik dininin nesiller arası aktarımını giderek zayıflatıyor. Bu nedenle, WYD, 18-30 yaşları arasındaki gençlere, inançlarının netleşmeye başladığı bir dönemde onları Katolikliğe çekecek bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Bu durum, Hristiyan dininin dışında bulunan İslam, Budizm, Hinduizm, Yahudilik, Vika ve Şintoizm gibi dinler için de geçerliliğini koruyor.

BEYİNLER YIKANIYOR

Dünya Gençlik Günü dünyanın dört bir yanından farklı kültürlerden gençleri bir araya getiriyor. 2011'de İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen buluşmaya katılan Fransa’nın Lille kentinde üniversite öğrencisi olan Théophile'nin şu sözleri buluşmanın gençler üzerindeki etkisini göstermesi açısından çarpıcı: “Papa'yı görebilmek ve onunla birlikte dua edebilmek çok duygulandırıcı! Bu kadar çok insanın aynı din etrafında toplandığını görmek, bana inancımı günlük olarak, çalışmalarımda ve boş zaman aktiviteleri de daha iyi yerine getirme gücü verdi.”

“Dindar kuşak” yaratma gayreti bütün dinlerin temel motivasyonlarından. Bunun için tüm kaynakları seferber ettikleri gibi her türlü yol ve yönteme başvurmaktan da geri durmuyorlar. İslamcısı da öyle Hristiyanı da, Budisti de.