Dirençli İzmir için 700 milyon yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi yatırım alanında başlattığı maratona devam ediyor. 4 buçuk yılı aşkın sürede doğal afetlere dirençli kent yaratmak ve kesintisiz ulaşımı sağlamak için 700 milyon TL’lik yatırıma imza attı.

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in göreve geldiği günden itibaren başlattığı dirençli kent yaratma çalışmaları kapsamında İzmir’in köyleri ve kent merkezindeki köprü ve menfezler yenilenerek güçlendirildi.

Sel ve taşkınların yaratacağı tahribatların önüne geçmek ve olası bir depremden sonra kesintisiz ulaşım sağlamak için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2019 yılından bu yana 63 noktada taşıt köprüsü ve taşıt geçişine uygun menfez projesi, 3 dere üzeri yaya köprüsü tamamlanarak hizmete açıldı. 7 taşıt köprüsünde çalışmaların devam ettiğini belirten Fen İşleri Dairesi Başkanı Hamdi Ziya Aydın, “Bunları da tamamladığımızda 73 projemiz bitmiş olacak. Böylelikle kentimize toplam 700 milyon TL’lik bir yatırım yapmış olacağız. Ayrıca 22 noktada taşıt köprüsü projelendirme çalışmamız tamamlandı. Bu projelerin ihale çalışması devam ediyor. Tüm bu projelerimiz dirençli bir İzmir yaratmak için. Başkanımız Tunç Soyer’in göreve gelmesiyle birlikte deprem başta olmak üzere tüm doğal afetlere dirençli bir kent yapmak için çalışmalar başlattık. Dere üzerindeki köprü çalışmalarına hız kattık. Yaşadığımız büyük depremlerde bir kere daha gördük ki afet anında ulaşım çok önemli bir yere sahip. İl genelinde yaptığımız çalışmalar sayesinde sel ve taşkınlara sebebiyet veren, depremde risk oluşturabilecek köprülerin yapımını tamamladık. Bu kenti daha dirençli hale getirmek için, yurttaşlarımızın can ve mal güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.