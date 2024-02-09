Dirençli kent için hep birlikte çalışacağız

BirGün EGE

CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek, açıklama yaparak Çanakkale Planlama Ajansı ile birlikte Çanakkale'yi depreme dirençli bir kent haline getireceklerini söyledi.

Erkek'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Çok değerli Çanakkaleli hemşehrilerim. Bugün 6 Şubat. Milletçe canımızın çok yandığı büyük bir felaketin birinci yıldönümü. 11 şehrimizde yaşanan deprem nedeniyle bir yıl önce karanlık bir güne uyandık. Çünkü önceki depremlerden ders çıkarmamıştık. Bundan sonra aynı acıları yaşamamak için hepimiz el ele vermeliyiz. Hazırlıklı olursak daha az üzülür, daha az canımız yanar. Birlikte yapacağımız önemli işler var. Depreme dirençli kent için birlikte çalışacağız. Kentsel dönüşümü yalnızca afete hazırlık olarak görmüyoruz. Sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla, güzel yaşanabilir bir kenti birlikte kuracağız. Çanakkale Planlama Ajansı'nı hayata geçireceğiz. Çanakkale Planlama Ajansı'nda uzman kadrolarla şehrin geleceğini birlikte planlayacağız. Gerekirse kooperatif modeliyle belediye garantörlüğünde yaşanabilir kentsel dönüşümü de gerçekleştirebiliriz. Ama hep birlikte el ele vererek çok çalışacağız. Deprem dirençli kent için birlikte çalışmaya da ben hazırım.”