Direniş kazandı, JES iptal edildi

Üzümün başkenti Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yapılmak istenen Jeotermal Enerji Santralı’na (JES) karşı direnen yurttaşlar kazandı. Mahkeme proje için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararını iptal etti.

Aycan KARADAĞ

Dünyaca ünlü çekirdeksiz sultaniye üzümünün yetiştirildiği Manisa’nın Alaşehir ilçesi jeotermal elektrik santralları (JES) tarafından işgal altında. Alaşehir ovasının neredeyse her metrekaresi, jeotermal santraller, kuyular ve taşıma boruları ile sarılmış durumda. Tüm projelere karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, SİS Enerji Üretim Anonim Şirketi’nin Karacalar Mahallesi’nde Özmen-3 JES ve 2 adet jeotermal kaynak arama sondaj faaliyeti projesine ‘çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararı verdi. Bölge halkı projenin yaşam alanlarına zarar vereceği gerekçesiyle dava açtı.

Alaşehir Ziraat Odası tarafından açılan dava, Manisa 2. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, bilirkişi raporundaki görüşlerin kararına dayanak projeye verilen "ÇED gerekli değildir" kararını iptal etti.

SULAR KİRLENECEK

Kararda, “Açılacak sondaj kuyuları ile ilgili yeterli veri içermemesi nedeniyle projenin tanıtımında yeterli değil. Sondaj yerleri için risklere yeterli düzeyde yer verilmemiş. Yapılacak sondaj çalışmalarının çevresel etki değerlendirme açısından sorunlar içerebileceği ve sondajlar sırasında yüzey ve yeraltı sularının kirlenme potansiyeli var” denildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Mevcut işletme şeklinin doğaya, toprağa veya tarıma olumsuz etkileri olacak. Ayrıca, sondaj operasyonunda önemli rol oynayan sondaj çamuru havuzlarının kapasitesi olası riskler için yetersiz. Dosyada ‘akışkan kesinlikle alıcı ortama deşarj edilmeyecektir’ taahhüdünün gerçekleştirilebilmesi için test sularının yönetimiyle ilgili mühendislik olarak uygulanabilir bir yöntemin sunulmadığı hususları göz önünde bulundurulduğunda, proje için verilen ‘çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir’ kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Geçen senelerde aynı şirket bölgede Tepeköy Jeotermal Santralları (Özmen-3 JES, Özmen-4 JES, Özmen-5 JES, Özmen-6 JES, Özmen-7 JES, Özmen-8 JES) için harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projeye ‘ÇED olumlu’ kararı verdi. Alaşehir Ziraat Odası tarafından karar yargıya taşıdı. Manisa 2. İdare Mahkemesi ise kararı iptal etti. Yerel mahkemenin ardından Danıştay 6’ıncı Dairesi de ÇED iznini durdurdu.