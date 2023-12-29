Direnişler yeni yıl için büyük umut

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2023 yılında Ege Bölgesi’nde mücadeleler ön plana çıktı. Doğayı koruyan yaşam savunucuları ve haksız yere işten çıkarılan işçilerin direnişi yeni yıl için umut olacak.

BirGün EGE

Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yaşama savunucuları mücadeleleri rant peşinde olanlara geri adım attırmak için Akbelen’de mücadele ederken, işten çıkarılan emekçiler hakları için mücadele ediyor. Buca Cezaevi alanının yeşil alan olması için verilen mücadele kazanımla sonuçlandı. Okullara atanan imamlara karşı ise mücadele sürüyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir İl Müftülüğü arasında ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)’ için protokol imzalandı. Protokol kapsamında okullarda manevi danışman görevlendirildiği öğrenildi. Bu kapsamda İzmir genelinde 842 farklı okulda imam hatip, kuran kursu öğreticisi, vaiz ve din hizmetleri uzmanı görevlendirildi. Böylece kent genelinde bulunan 2 bin 496 okulun 3’te 1’inde bu uygulamaya geçildi.

ŞEHİR HASTANESİNDE SORUNLAR DİZ BOYU

3 yılda tamamlanması gerekirken 10 yılda açılış aşamasına getirilen, açılışı 8 kez ertelenen, ekim ayında sessiz sedasız hasta kabulüne başlayan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde sorunlar diz boyu. İzmir Tabip Odası’nın hazırladığı raporda, İzmir Şehir Hastanesi’ne ilişkin karar ve planlama süreçleri evrensel kamu yönetim ilkeleriyle bağdaşmayan, sabahtan akşama, akşamdan sabaha değişebilen kararlarla yürütüldüğü belirtildi. Hastanenin pek çok eksiği olduğu vurgulanan raporda, İzmir Şehir Hastanesi için yapılan görevlendirmelerde usül gözetilmediği de dile getirildi.

Aydın’daki KYK Güzelhisar Yurdunda üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın asansör faciasında hayatını kaybetmesinden sonra Türkiye’nin birçok noktasında üniversite öğrencileri yurt bahçeleri ve kent meydanlarında oturma eylemleri yaptı, yürüyüşler düzenledi. Öğrenciler, aynı sorunların tüm yurtlarda yaşandığını belirterek, yurtlardaki yemek, hijyen başta olmak üzere sorunların acilen çözülmesini istedi. Ertaş’ın ölümünden sonra birçok yurtta daha asansör kazası meydana geldi.

Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji, Yeniköy-Kemerköy Santralı için Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı feda edilerek kömür ocağı yapılmak isteniyor. 24 Temmuz 2023’te şafak vaktinde Orman Genel Müdürlüğü alana girerek ağaçları kesmeye başladı. Bölge halkı ağaç kesimine karşı direnişe geçti. Kolluk kuvveti ise şirketi kollamak için yöre halkına sert müdahale, gözaltı yaptı. Direniş bir haftada Türkiye’nin direnişi oldu. Direniş, genel seçimlerden sonra halka büyük umut oldu. Sol, sosyalist partiler de direnişe destek verdi. Düzen muhalefeti ise bu süreçte yine adeta kaçak dövüşmeyi sürdürdü. Bölgeye gelen milletvekilleri sadece "hamaset" yapıp gitti. Yerel yönetimler de direnişe destek konusunda eksik kaldı. Yöre halkı bu yüzden muhalefete tepki gösterdi. Yaşanan gelişmeler sonrasında şirket ise jandarma korumasında ormanda binlerce ağacı kesti. Ormanı yok ederek genişletmek için dinamitle patlatmalar yapıyor ve bu köy halkının evlerine, bahçelerine ve zeytinliklerine büyük zarar veriyor. Bölgede yaşayan yurttaşlar ise direnişini sürdürüyor.

BUCA CEZAEVİ ALANI ÖZGÜRLEŞTİ

Buca Cezaevi 30 Ekim İzmir Depremi’nin ardından tahliye edilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yıkıldı. Bakanlığın hazırladığı imar planlarının alanda yapılaşmanın önünü açması üzerine ilçe halkı tepki gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP’li meclis üyeleri planların iptaline yönelik dava açtı. İzmir 4. İdare Mahkemesi planları 1 Kasım’da iptal etti.

AGROBAY DİRENİŞİ 129 GÜNDÜR SÜRÜYOR

İzmir Bergama’da faaliyet gösteren ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Bayburt Grup’a bağlı Agrobay firmasında Tarım-Sen Sendikası’na üye oldukları için 39 işçi, ağustos ayında işten çıkarıldı. İşçiler, haklarını kazanmak için 22 Ağustos’ta direnişe başladı. . İşçiler 129 gündür direnişlerini sürdürüyor. İşçilerin direnişi bu sure zarfında defalarca müdahale edilerek engellenmeye çalışıldı. İşçiler ise mücadeleye devam ediyor.