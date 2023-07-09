Dizi önerileri

Tuna Yüksel - @tunayuxel, Yönetmen, Yazar, Sinema Eleştirmeni.

ASLINDA ÖZGÜRSÜN - GAIN

Çilingir Sofrası filmiyle ödüller kazanıp dikkat çekmeyi başaran Ali Kemal Güven’in yazıp yönettiği dizi, Duygu Asena’nın aynı adlı eserinden uyarlandı. Kırklı yaşlarında olan Belgin ve Berna adında özgürlük ve kimlik arayışında olan iki kadının hayatına odaklanan dizinin başrollerinde Deniz Çakır ve Bade İşçil yer alıyor. Henüz ilk sezonu yayınlanan Aslında Özgürsün, 8 bölümden oluşuyor.

Başka Gain dizi önerileri: Ayak İşleri, Hamlet, 10.000 Adım.

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BARRY - TOD TV

Kiralık katil olan Barry adındaki baş karakterimizin, suç dolu hayatını bırakarak oyuncu olmaya karar verir. Ve kara mizah olarak adlandırabileceğimiz bu dizide karakterimizin oyuncu olmak isteyen kimliğiyle kiralık katil olan kimliğinin arasındaki gelgitleri izleriz. Barry karakterine hayat veren Bill Hader’ın oyunculuğuna hayran kalmamak elde değil. Öte yandan özellikle ustalıkla yazılmış senaryosuna hayran olduğum bu dizinin dördüncü sezonu da geçtiğimiz aylarda yayınlanmış ve dizi final yapmıştı.

Diğer Tod dizi önerileri: Var Bunlar, Succession, True Detective, The White Lotus, Mare of Easttown, I Hate Suzie.

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LEYLA İLE MECNUN - EXXEN

Bir televizyon efsanesi olan Leyla ile Mecnun dizisi, aynı kadrosuyla birlikte Exxen’de yayınlanmaya başlamıştı. Dört sezon yayınlanan ve dijital platformlardaki yayın hayatı da sona eren dizi, bu platformda dört sezon yayınlandı. Toplamda 40 bölümü yayınlanan dizinin, özellikle son iki sezonunun bildiğimiz, özlediğimiz Leyla ile Mecnun olduğunu söyleyebilirim. Mecnun Çınar’ı, Erdal Bakkal’ı, İsmail Abi’si, Yavuz’u, İskender Baba’sı ve Deniz Işın’ın muhteşem canlandırdığı son Leyla’sıyla, bu komedi eksikliğinde tekrar izlenmeye değer.

Diğer Exxen dizi önerileri: GİBİ.