Dizi önerileri

Tuna Yüksel - @tunayuxel, Yönetmen, Yazar, Sinema Eleştirmeni.

Nisan ayının bitmesine sayılı günler kala, dijital platformlarda yayınlanmış dizileri sizler için seçtik.

İşte Mayıs ayı gelmeden izleyebileceğimiz dizi önerileri:

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BABY REINDEER (NETFLIX)

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan dizisi olmayı başaran Baby Reindeer dizisi, Netflix’in en iyi işlerinden biri olmakla birlikte aynı zamanda son dönemde izlediğim en iyi dizi olma özelliğini taşıyor. İskoç komedyen Richard Gadd tarafından yaratılan ve başrolde yine kendisinin rol aldığı dizi, hayatı boyunca başarısız olmuş bir komedyen olan Donny’i konu ediniyor. Richard Gadd’ın gerçekten yaşadığı bir olaydan esinlenen Baby Reindeer dizisi; Donny’nin barmenlik yaptığı bara gelen üzgün Martha’ya bir bardak çay ikram etmesinin ardından kadının Donny’e günde yüzlerce e-posta ve mesaj atmasıyla başlayan ısrarlı takibini, bu takibin ardından Donny’nin kendisiyle yüzleşmek zorunda kalmasını anlatıyor. Daha önce bir tiyatro oyunu olarak oynanmış olan dizi, gerçekten çok çarpıcı.

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X-MEN 97 (DISNEY +)

1992-1997 arasında yayınlanan X-Men The Animated Series’in yeniden geri dönüş olan Marvel imzalı bu animasyon dizisini önermeden edemedim. Çizgi roman sevenlerin hayranı olduğu bu iş, ’90’ların ruhunu modern bir şekilde çok iyi yansıtmayı başarıyor. Henüz ilk sezonu yayınlanmış dizinin, daha şimdiden 3. sezonunun onayını aldığını eklemek isterim. Animasyon sevenler kaçırmasın!

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MR. & MRS. SMITH (AMAZON PRIME)

Özellikle Angelina Jolie ve Brad Pitt’in oynadığı filmden aşina olduğumuz ajanları, bu kez dizi kahramanı olarak tekrar izliyoruz. Maya Erskine ve Donald Glover'ın başrollerini paylaştığı Mr. & Mrs. Smith dizisi, tehlikeli hayat süren iki ajanın adeta görücü usulü bir şekilde evlenip hem iş hem ev ortaklığını sürdürmesini konu ediyor. Daha önce Atlanta gibi son dönemde televizyon tarihine damgasını vurmayı başarmış bir diziyi yaratmış Francesca Sloane ve Donald Glover ikilisi tarafından yaratılan bu dizi, çerezlik dizi arayanlar için çok iyi bir tercih. Bu kadar olayların, hayatta kalma çabasının içinde bir de evliliği götürme uğraşları gerçekten izlenmeye değer olabilir.

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MO (NETFLIX)

Ramy dizisinin yaratıcılarının imzasını attığı Mo dizisi, özellikle Ramy dizisini sevenlerin kaçırmaması gereken müthiş bir komedi dizisi. Filistinli bir mülteci olarak Amerika Teksas’ta yaşayan Mo Najjar’ı merkezine alan Mo, iki kültür arasında sıkışıp kalan bir gencin hikâyesini oldukça komik ve hüzünlü bir şekilde anlatıyor. Yeni sezonunun geleceği duyurulan dizisi, mutlaka izlemeniz gereken, insana kendisini iyi hissettirecek türden bir iş.

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PRENS (BLU TV)

İlk sezonu adeta fenomene dönüşen ve geçtiğimiz günlerde ikinci sezonu yayınlanmaya başlayan Prens dizisini de bu listeye almamak olmaz. Giray Altınok imzalı Prens dizisi, Bongomia adlı hayalî bir ülkede sevilmeyen bir Prens’in maceralarını anlatıyor. Özellikle tarihsel, absürt komedi sevenlerin çok seveceği, geçmişte Kahpe Bizans’ın daha güncel hali olarak tarif edebileceğim bu dizi, gülmek isteyenlerin asla kaçırılmaması gereken bir iş. Her ne kadar ben çok sevenlerden olmasam da, seveninin çok olduğunu eklemek isterim.

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DENGELER: BİRİ OLMAK (GAIN)

GAIN’de yayınlanmaya başlayan Dengeler: Biri Olmak dizisi, dijital platformda yayınlanmış yerli işlerin en iyilerinden biri olmaya çok büyük aday. Özellikle yayınlanmış üç bölümüyle dikkat çekip izleyiciyi heyecanlandıran Dengeler: Biri Olmak dizisi Ferit Kamacı adındaki boksör bir genci merkezine alıyor. Ferit’in bütün hayal ve isteklerine rağmen kendisi hiç hayal etmediği bambaşka bir dünyada bulmasını konu ediniyor. Özellikle Ferit Kamacı karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan’ın oyunculuk performansıyla döktürdüğü dizi, Sarp Kalfaoğlu imzalı senaryosuyla dikkat çekerken, Süleyman Mert Özdemir’in özenli rejisiyle kesinlikle izlemeye değen işlerin başında geliyor.