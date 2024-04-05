Doğa kıyımına onay

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yatağan Termik Enerji Üretim şirketinin mahkeme kararıyla iptal edilen kömür ocağı projesini onayladı. Proje tarım ve sit alanına yapılmak isteniyor.

Mahir KANAAT

Muğla’nın Yatağan ilçesinin Yatağan Termik Enerji Üretim şirketiyle uzun yıllardır başı dertte. Aydem Holding’in bünyesinde bulunan şirket, hukuk tanımadan bölgeyi talan etmek istiyor.

Şirket, Yatağan’ın Turgut Mahallesi’nde 8,3 hektarlık alanda yeraltı işletmeciliği kömür ocağı projesi için geçen yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Bakanlık ise projeye onay vererek ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararı verdiği açığa çıktı.

Proje kapsamında şirket, yıllık bir milyon ton kömür üretimi ve işletme yapmak istiyor. Proje sit ve tarım arazileri üzerinde yapılmak isteniyor. Proje alanına en yakın konut ise sadece 460 metre mesafede bulunuyor. Proje bedeli ise 4 milyar 950 milyon lira olarak planlandı.

MAHKEME İPTAL ETTİ

Yatağan Yeşil Yaşam Derneği ise, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yatağan Termik Enerji şirketine verilen maden ruhsatlarına karşı 2022 yılında dava açtı. Açılan dava Muğla 3. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Dernek, mahkemenin bu kararını istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. Bölge İdari Dava Dairesi ise yerel mahkemenin bu kararını bozdu. Bilirkişi raporu eşliğinde dosyayı değerlendiren mahkeme, mahallenin tarımsal ve zeytin varlığının yanı sıra arkeolojik değeri olduğunu belirterek, davayı reddeden kararın kaldırılmasına ve şirkete verilen ruhsatın iptaline oy birliği ile karar verdi.

Öte yandan proje dosyasını hazırlayan Çınar Mühendislik Müşavirlik şirketi, daha önce birçok talan projesini hazırlayan şirket olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, Kanal İstanbul projesi başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde uzmanlar tarafından ‘çevre katliamı’ denilecek çalışmaların dosyalarını hazırladı.